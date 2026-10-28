मानसा पहुंचे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, मृतक दलजीत के परिवार से की मुलाकात; पुलिस कार्रवाई पर भड़के

जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को मानसा जिले के गांव भममें कलां पहुंचे। यहां उन्होंने हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाले मृतक दलजीत सिंह के घर जाकर उनके शोक व्यक्त किया। इस मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री को बीते दिन की घटना के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि दलजीत की मौत नशे के ओवरडोज के कारण हुई थी, लेकिन पुलिस इसे हत्या का मामला बताकर उनके परिवार और अन्य लोगों को बेवजह परेशान कर रही है। परिवार ने यह भी बताया कि पुलिस ने मृतक के पिता जरनैल सिंह और चचेरे भाई समेत गांव के छह से सात लोगों को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया है।