मानसा चलो के आह्वान पर पुलिस एक्शन में, अकाली दल वारिस पंजाब के कई नेता घरों में किया नजरबंद

जागरण संवाददाता, अमृतसर/फतेहगढ़ साहिब। मानसा जिले में मंगलवार को हुए लाठीचार्ज के बाद अकाली दल वारिस पंजाब द्वारा दिए गए 'मानसा चलो' के आह्वान को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के भीतर कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने का हवाला देते हुए पुलिस ने मंगलवार देर रात और बुधवार तड़के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

इसके तहत पार्टी के कई प्रमुख स्थानीय नेताओं को उनके घरों के भीतर ही नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अकाली दल वारिस पंजाब के नेताओं और उनके समर्थकों को किसी भी कीमत पर मानसा पहुंचने से रोकना है।

इस बीच, इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए पार्टी के जिला प्रधान लखबीर सिंह कोटला ने बताया कि पुलिस मंगलवार देर शाम उनके निवास स्थान पर भी दबिश देने के लिए पहुंची थी। हालांकि, उस समय वे अपने घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते पुलिस उन्हें नजरबंद करने में सफल नहीं हो सकी। कोटला ने कड़ा रोष जताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और प्रशासन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और एक मंच पर एकत्र होने के मौलिक अधिकारों को दबाने का कुचक्र चला रहे हैं।