    कनाडा के एडमिंटन में गोलीबारी, पंजाब के दो युवकों की मौत, स्टडी वीजा पर गए थे विदेश

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    कनाडा के एडमिंटन शहर में हुई गोलीबारी में पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा के दो युवाओं की मौत हो गई। दोनों स्टडी वीजा पर कनाडा गए थे। यह घटना उस समय हु ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरप्रीत की मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार के साथ विलाप करने पहुंचे रिश्तेदार व संबंधी।

    जागरण संवाददाता, बुढलाडा । कनाडा के एडमिंटन शहर में हुई गोलीबारी की घटना में पंजाब के दो युवाओं की मौत हो गई है। दोनों पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा के रहने वाले थे, जो स्टडी वीजा पर कनाडा गए हुए थे। दोनों की मौत की सूचना पंजाब पहुंचने के बाद बुढलाडा में मातम छाया हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह दर्दनाक घटना उस समय हुई, जब 7 से 8 पंजाबी मूल के युवक अपने एक दोस्त की बैचलर पार्टी में शामिल होने के लिए कार में सवार हो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दो युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

    गोलीबारी किसने और क्यों की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।

    कनाडा पुलिस ने कुछ पंजाबी युवक हिरासत में लिए

    कनाडा पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कुछ पंजाबी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घटना वीरवार रात की बताई जा रही है। गोलीबारी में मारे गए युवाओं की पहचान बुढलाडा निवासी गुरदीप सिंह (27) और गांव उड़त सैदेवाला निवासी रणवीर सिंह (18) के तौर पर हुई है।

    परिवार का इकलौता था गुरप्रीत

    गुरप्रीत परिवार का इकलौता बेटा था और शादीशुदा था। गुरदीप की पढ़ाई कनाडा में पूरी हो चुकी थी और वह जल्द ही वर्क परमिट पर आने वाला था। उसकी योजना अपनी पत्नी को भी कनाडा बुलाने की थी।

    दोनों युवकों की मौत की सूचना कनाडा में रह रहे गुरदीप सिंह के चाचा दर्शन सिंह के बेटे अर्शदीप सिंह ने फोन पर परिजनों को दी। खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन अपने बेटों के पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।