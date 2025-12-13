कनाडा के एडमिंटन में गोलीबारी, पंजाब के दो युवकों की मौत, स्टडी वीजा पर गए थे विदेश

जागरण संवाददाता, बुढलाडा । कनाडा के एडमिंटन शहर में हुई गोलीबारी की घटना में पंजाब के दो युवाओं की मौत हो गई है। दोनों पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा के रहने वाले थे, जो स्टडी वीजा पर कनाडा गए हुए थे। दोनों की मौत की सूचना पंजाब पहुंचने के बाद बुढलाडा में मातम छाया हुआ है।

यह दर्दनाक घटना उस समय हुई, जब 7 से 8 पंजाबी मूल के युवक अपने एक दोस्त की बैचलर पार्टी में शामिल होने के लिए कार में सवार हो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दो युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

गोलीबारी किसने और क्यों की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। कनाडा पुलिस ने कुछ पंजाबी युवक हिरासत में लिए कनाडा पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कुछ पंजाबी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घटना वीरवार रात की बताई जा रही है। गोलीबारी में मारे गए युवाओं की पहचान बुढलाडा निवासी गुरदीप सिंह (27) और गांव उड़त सैदेवाला निवासी रणवीर सिंह (18) के तौर पर हुई है।