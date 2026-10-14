परविंदर झोटा हत्याकांड पर सियासत तेज, पीड़ित परिवार से मिले राजा वडिंग, शहीद का दर्जा देने की उठी मांग

राज्य ब्यूरो, मानसा। पंजाब कांग्रेस के नेता और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आज मानसा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किए गए परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की गंभीर तस्वीर बताया।

वड़िंग ने कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक नौजवान की हत्या पंजाब और दुनिया भर में रहने वाले पंजाबियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर नशे की समस्या से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की नाकामी को उजागर किया है।

परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए वड़िंग ने कहा कि तीन साल पहले, जब परविंदर सिंह झोटा के खिलाफ नशे के खिलाफ आवाज उठाने के कारण मामला दर्ज किया गया था, तब भी वह परिवार के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि उस समय भी नशे के खिलाफ गंभीर और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत थी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डेढ़ महीने के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था। इसके बाद सरकार ने ‘नशे के खिलाफ जंग’ जैसे अभियान चलाए और जनता के करोड़ों रुपये खर्च किए। हालांकि, उनके आरोप के मुताबिक, इन अभियानों से वादे के अनुसार नतीजे नहीं मिले।

वड़िंग ने कहा कि परविंदर सिंह झोटा ने कथित नशा तस्करों का सामना करके, उनकी गतिविधियों को उजागर करके और इस मुद्दे को जनता के सामने लाकर हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नशा तस्करी को लेकर बार-बार चिंता जताए जाने के बावजूद सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही।

परविंदर के योगदान को मान्यता देने की मांग सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए वड़िंग ने कहा कि प्रचार अभियान और बयानबाजी जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जगह नहीं ले सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान, पुलिस और राज्य प्रशासन से नशे के संकट और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की।

वड़िंग ने मांग की कि नशे के खिलाफ लड़ाई में परविंदर सिंह झोटा के योगदान को मान्यता दी जाए, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और इस संबंध में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से शोक संतप्त परिवार के पास जाकर उनका दुख साझा करने और उनकी चिंताओं का समाधान करने की भी अपील की।