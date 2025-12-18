Language
    Ludhiana News: खन्ना में मतगणना के दौरान हंगामा, एनएच जाम; पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

    By Varinder Rana Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    लुधियाना के खन्ना में मतगणना के दौरान हंगामा हो गया, जिसके चलते एनएच जाम हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा ...और पढ़ें

    देर शाम खन्ना में जमकर हुआ हंगामा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना बुधवार सुबह आठ बजे शुरू हुई। दिनभर शांतिपूर्ण ढंग से चली मतगणना शाम ढलते ही तनाव और हंगामे में तब्दील हो गई।

    चुनावी नतीजों में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने बढ़त बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस दूसरे और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) तीसरे पायदान पर रहा। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी, वहीं शिअद ने एक बार फिर अपनी खोई जमीन वापस पाने के संकेत दिए हैं।

    पंचायत चुनाव में ब्लाक मुल्लांपुर खासा चर्चा में रहा। यहां विधायक मनप्रीत अयाली के समर्थित आजाद प्रत्याशियों ने राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया। पंचायत समिति की 25 सीटों में से 17 पर अयाली समर्थित प्रत्याशी विजयी रहे। इसके अलावा जिला परिषद की तीन सीटों पर भी उनके समर्थकों ने शानदार जीत दर्ज की।

    पूड़ैण जोन से गुरमीत सिंह हांस, मोही जोन से प्रो. प्रदीप कौर लताला और हांस कलां जोन से अमनदीप कौर रूमी भारी मतों से विजयी रहीं। समराला ब्लाक की 15 पंचायत समिति सीटों में से नौ पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही जिला परिषद के खीरनिया और मूर्तियों जोन की दोनों सीटें भी आप के खाते में गईं।

    खन्ना में मतगणना के दौरान तनाव, एनएच जाम

    खन्ना के एएस माडर्न स्कूल में चल रही मतगणना के दौरान रात करीब नौ बजे अकाली दल कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच तीखी बहस हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने शिअद के हलका इंचार्ज यादविंदर यादू को हिरासत में ले लिया।

    इससे नाराज अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही एसपी हरपिंदर कौर गिल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। प्रदर्शनकारियों के नहीं मानने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद जाम खुलवाया जा सका। इस दौरान कुछ अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया।

    देर रात तक घोषित हुए आंशिक नतीजे

    जिला प्रशासन की ओर से रात 11 बजे तक जिला परिषद की 25 में से 11 और पंचायत समिति की 235 में से 101 सीटों के नतीजे घोषित किए जा सके।

    जिला परिषद लुधियाना (25 सीटें, 11 के नतीजे)

    • आप : 4
    • कांग्रेस : 2
    • शिअद : 2
    • आजाद : 3

    पंचायत समिति लुधियाना (235 सीटें, 101 के नतीजे)

    • आप : 33
    • कांग्रेस : 29
    • शिअद : 19
    • भाजपा : 3
    • आजाद : 17

    माछीवाड़ा और रायकोट में कांटे की टक्कर

    माछीवाड़ा अंतर्गत नीलों कलां जिला परिषद जोन हाट सीट बना रहा। यहां शिअद उम्मीदवार हरजोत सिंह मांगट ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। वहीं माछीवाड़ा ब्लाक समिति के 16 जोनों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। रायकोट में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। जिला परिषद की तीनों सीटों पर कांग्रेसियों ने बढ़त बनाई, जबकि पंचायत समिति में मिलाजुला असर रहा।

    • आप : 6
    • शिअद : 6
    • कांग्रेस : 3
    • भाजपा : 1