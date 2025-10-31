Language
    लुधियाना में संदिग्ध हालात में युवक का शव बरामद, नशे के ओवरडोज की आशंका

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:14 AM (IST)

    लुधियाना के जवाहर नगर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। आशंका है कि उसकी मौत नशे की ओवरडोज से हुई। हालांकि, पुलिस ने शव मिलने की जानकारी से इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार, शव एक धर्मशाला के पास मिला था। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    लुधियाना में युवक का संदिग्ध शव बरामद।

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। जवाहर नगर इलाके से वीरवार को संदिग्ध हालात में एक युवक का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही थी कि युवक की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। शव मिलने से इलाके में लोग जमा होने लगे। लेकिन पुलिस ने शव मिलने की किसी भी बात से इन्कार किया है।

    वहीं, सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भी इस प्रकार के शव की एंट्री नहीं है। सूत्र बताते हैं कि वीरवार को जवाहर नगर इलाके में एक युवक का शव किसी धर्मशाला के पास से मिला। जिसे देखकर लोग वहां इकट्ठा होने लगे। जब युवक को चैक किया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी।

    जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी मौत नशा करने से हुई है। वहीं चौकी कोर्चर मार्केट के इंचार्ज लखविंदर मसीह ने बताया कि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर सूचना आती है तो कार्रवाई की जाएगी।