लुधियाना में संदिग्ध हालात में युवक का शव बरामद, नशे के ओवरडोज की आशंका

संवाद सहयोगी, लुधियाना। जवाहर नगर इलाके से वीरवार को संदिग्ध हालात में एक युवक का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही थी कि युवक की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। शव मिलने से इलाके में लोग जमा होने लगे। लेकिन पुलिस ने शव मिलने की किसी भी बात से इन्कार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भी इस प्रकार के शव की एंट्री नहीं है। सूत्र बताते हैं कि वीरवार को जवाहर नगर इलाके में एक युवक का शव किसी धर्मशाला के पास से मिला। जिसे देखकर लोग वहां इकट्ठा होने लगे। जब युवक को चैक किया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी।