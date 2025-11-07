लुधियाना: चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधा, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
लुधियाना के कोचर मार्केट में चोरी के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। लोगों ने उसे मोहन लाल के घर में घुसते देखा और पकड़ लिया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर, उसे खंभे से बांधकर पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घर में घुसने और गैर इरादतन हत्या के दो मामले दर्ज किए हैं।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। कोचर मार्केट इलाके में वीरवार रात चोरी के शक में एक युवक की बिजली के खंभे से बांधकर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव को पहचान के लिए 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवाया है। रात करीब एक बजे इलाके के लोगों ने मोहन लाल के घर में घुसते हुए एक अज्ञात युवक को देखा और शोर मचाया।
लोगों ने युवक को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। चोर होने के संदेह में, परिवार ने उसे बिजली के खंभे से बांध दिया और घर के मालिक तथा अन्य लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। युवक जब बेहोश होने लगा तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पहला मामला अज्ञात युवक के खिलाफ घर में जबरन घुसने का है, जबकि दूसरा मामला घर के मालिक मोहन लाल और उनके बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का है। मोहन लाल और उनका बेटा घटना के एक दिन पहले ही इस घर में रहने आए थे।
