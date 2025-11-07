लुधियाना: चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधा, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट 

जागरण संवाददाता, लुधियाना। कोचर मार्केट इलाके में वीरवार रात चोरी के शक में एक युवक की बिजली के खंभे से बांधकर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव को पहचान के लिए 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवाया है। रात करीब एक बजे इलाके के लोगों ने मोहन लाल के घर में घुसते हुए एक अज्ञात युवक को देखा और शोर मचाया।

लोगों ने युवक को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। चोर होने के संदेह में, परिवार ने उसे बिजली के खंभे से बांध दिया और घर के मालिक तथा अन्य लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। युवक जब बेहोश होने लगा तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।