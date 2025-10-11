इटली भेजने के नाम पर युवक को दुबई में किया कैद, लुधियाना में केस दर्ज
लुधियाना में एक ठग ने मंडजोधवाल के युवक को इटली भेजने का वादा करके दुबई भेज दिया, जहाँ उसे कैद कर दिया गया। पीड़ित के पिता ने आरोपी को तीन लाख रुपये देकर बेटे को वापस बुलाया। पुलिस ने आरोपी सुखचैन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने 12 लाख रुपये लेकर इटली भेजने का झांसा दिया था।
संवाद सूत्र, लुधियाना। मंडजोधवाल के एक युवक को ठग ने इटली भेजने का झांसा देकर दुबई भेज दिया और वहां उसे कमरे में बंद कर दिया। जब पीड़ित ने अपने पिता को फोन कर अपनी स्थिति बताई, तो आरोपित को तीन लाख रुपये देकर बेटे को वापस बुलाया गया। थाना कूमकलां पुलिस ने गांव बोंकड गुजरा निवासी सुखचैन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
हरनेक सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह मजदूरी करता है और आरोपित उसके पड़ोसी का दामाद है, जो अक्सर उनके घर आता-जाता था। आरोपित ने उसे बताया कि वह विदेश भेजने का काम करता है और इटली के एक नए प्रोजेक्ट के लिए 12 लाख रुपये की मांग की।
उसने हरनेक के बेटे मंगा सिंह को इटली भेजने का आश्वासन दिया और पासपोर्ट की कापी भी ली। कुछ दिनों बाद, आरोपित ने फोन कर बताया कि बेटे का वीजा आ गया है, लेकिन पहले उसे दुबई भेजेगा। हरनेक ने आरोपित को 12 लाख रुपये दिए और बेटे को दुबई भेज दिया।
कुछ समय बाद, बेटे ने फोन पर बताया कि उसे दुबई में बंद कर दिया गया है। जब हरनेक ने आरोपित से बात की, तो उसने बेटे को वापस लाने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की। हरनेक ने पैसे दिए और बेटे को वापस बुला लिया। जिसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस में दी।
