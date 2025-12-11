लुधियाना: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, गली में शव मिलने के बाद जांच शुरू

संवाद सहयोगी, लुधियाना। गुरु अर्जुन देव नगर इलाके में एक 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गली में शव पड़ा देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्राथमिक जांच में मौत का कारण बीमारी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर उसके परिवार की तलाश शुरू कर दी है।

दुकानदार सुखदेव सिंह ने कहना है कि करण खुद को रोपड़ का रहने वाला बताता था। इससे पहले वह एक ढाबे पर काम करता था। करीब दस दिन से उनके पास काम कर रहा था। वीरवार को उसने बिल्कुल ठंडी कोल्ड ड्रिंक किसी बच्चे से मंगवाकर पी ली।