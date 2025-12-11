Language
    लुधियाना: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, गली में शव मिलने के बाद जांच शुरू

    By Vinod Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    लुधियाना के गुरु अर्जुन देव नगर इलाके में एक 26 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। पुलिस को गली में शव मिलने की सूचना मिली। प्रारंभिक ...और पढ़ें

    लुधियाना: संदिग्ध हालात में युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। गुरु अर्जुन देव नगर इलाके में एक 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गली में शव पड़ा देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्राथमिक जांच में मौत का कारण बीमारी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर उसके परिवार की तलाश शुरू कर दी है।

    दुकानदार सुखदेव सिंह ने कहना है कि करण खुद को रोपड़ का रहने वाला बताता था। इससे पहले वह एक ढाबे पर काम करता था। करीब दस दिन से उनके पास काम कर रहा था। वीरवार को उसने बिल्कुल ठंडी कोल्ड ड्रिंक किसी बच्चे से मंगवाकर पी ली।

    इसके पीने के बाद वह उठा नहीं। थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस के अनुसार जिस जगह वह काम करता था वहां से भी उसका कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। अब परिवार के लोगों की तलाश की जा रही है। मौत के असल कारण का पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग सकेगा।