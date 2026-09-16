लुधियाना में ससुराल के तानों से परेशान महिला ने की आत्महत्या, मौत से पहले मां को भेजा 1:20 मिनट का Video
लुधियाना में महिला ने आत्महत्या से पहले मां को वीडियो भेजकर पति और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
HighLights
लुधियाना में महिला ने ससुराल के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की।
मृत्यु से पहले मां को वीडियो भेज पति और ससुराल वालों को दोषी ठहराया।
पुलिस ने पति सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में पति की कथित मारपीट और ससुराल पक्ष के लोगों के तानों से परेशान 30 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला ने मौत से पहले करीब एक मिनट 20 सेकेंड का वीडियो बनाकर अपनी मां को वाट्सएप पर भेजा था। वीडियो में वह रोते हुए अपनी परेशानी बता रही है और पति, ताई सास तथा उसकी बहू को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।
महिला की मां ने वीडियो देखने के बाद बेटी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका की पहचान शमीना उर्फ शमा के रूप में हुई है। बताया गया है कि उसकी शादी करीब 11 वर्ष पहले लुधियाना के ऋषि नगर निवासी अजय मेहरा उर्फ अज्जू के साथ हुई थी। परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद महिला को पति की मारपीट और ससुराल पक्ष के लोगों के कथित तानों का सामना करना पड़ रहा था।
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वीडियो में पति और दो महिलाओं पर आरोप
पुलिस के अनुसार, महिला ने आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में अपनी मां से अपनी परेशानी साझा की। वह वीडियो में रोती हुई नजर आ रही है। उसने अपने पति अजय मेहरा, ताई सास सत्यो और उसकी बहू रिंपी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है।
परिजनों के मुताबिक, महिला ने वीडियो अपनी मां को वाट्सएप के माध्यम से भेजा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले में इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर देख रही है। पुलिस वीडियो की सामग्री और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है।
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पति की सूचना के बाद पुलिस ने शुरू की जांच
बताया जा रहा है कि महिला की मौत की सूचना उसके पति ने ही फोन कर ताई सास को दी थी। इसके बाद उसके मौके से फरार होने की बात सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
मृतका की मां की शिकायत के आधार पर थाना टिब्बा पुलिस ने अजय मेहरा, सत्यो और रिंपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव
पुलिस अब महिला द्वारा बनाए गए वीडियो, परिजनों के बयानों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस की कार्रवाई के आधार पर मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
फिलहाल, पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और महिला की मौत से जुड़े घटनाक्रम की जांच जारी है।
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