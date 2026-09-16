लुधियाना में ससुराल के तानों से परेशान महिला ने की आत्महत्या, मौत से पहले मां को भेजा 1:20 मिनट का Video

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में पति की कथित मारपीट और ससुराल पक्ष के लोगों के तानों से परेशान 30 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला ने मौत से पहले करीब एक मिनट 20 सेकेंड का वीडियो बनाकर अपनी मां को वाट्सएप पर भेजा था। वीडियो में वह रोते हुए अपनी परेशानी बता रही है और पति, ताई सास तथा उसकी बहू को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।

महिला की मां ने वीडियो देखने के बाद बेटी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका की पहचान शमीना उर्फ शमा के रूप में हुई है। बताया गया है कि उसकी शादी करीब 11 वर्ष पहले लुधियाना के ऋषि नगर निवासी अजय मेहरा उर्फ अज्जू के साथ हुई थी। परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद महिला को पति की मारपीट और ससुराल पक्ष के लोगों के कथित तानों का सामना करना पड़ रहा था।

परिजनों के मुताबिक, महिला ने वीडियो अपनी मां को वाट्सएप के माध्यम से भेजा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले में इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर देख रही है। पुलिस वीडियो की सामग्री और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है।