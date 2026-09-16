चंडीगढ़ के मेडिकल कैडर में पंजाब का हिस्सा घटने का दावा, आप ने केंद्र से ड्राफ्ट पर उठाया सवाल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हेल्थ सर्विस रूल्स-2026 के प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने पंजाब के हिस्से को लेकर सवाल उठाए हैं। आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नियम लागू होने पर चंडीगढ़ की मेडिकल पोस्ट में पंजाब का हिस्सा मौजूदा 60:40 व्यवस्था की तुलना में घटकर करीब 36 प्रतिशत रह जाएगा।

उन्होंने केंद्र सरकार से ड्राफ्ट की समीक्षा कर पंजाब के हिस्से को सुरक्षित रखने की मांग की है। पन्नू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ में हिस्सेदारी के लिए 60:40 का प्रबंध रहा है। प्रस्तावित नियमों में 40 प्रतिशत मेडिकल आफिसरों की भर्ती सीधे यूटी कैडर के तहत करने और शेष 60 प्रतिशत पद पंजाब व हरियाणा के बीच बांटने का प्रस्ताव है। उनके मुताबिक इससे पंजाब का हिस्सा करीब 36 प्रतिशत तक सिमट जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के अधिकारों को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है। पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से सिख सिलेबस हटाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अब चंडीगढ़ के मेडिकल कैडर में प्रस्तावित बदलाव के जरिए पंजाब के हिस्से को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।