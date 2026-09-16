नशा मुक्त पंजाब यात्रा पर चीमा का पलटवार, बोले- पहले मुंद्रा बंदरगाह संभालें, फिर पंजाब में यात्रा निकालें

रोहित कुमार, चंडीगढ़। भाजपा की ओर से शुरू की जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ यात्रा निकालने से पहले भाजपा को उन सवालों का जवाब देना चाहिए, जो नशे की तस्करी और सीमा पार से आने वाले ड्रग्स को लेकर उठते रहे हैं।

चीमा ने विशेष रूप से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स की बड़ी बरामदगी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा को पहले मुंद्रा पोर्ट संभालना चाहिए, फिर पंजाब में यात्रा निकालनी चाहिए। चीमा ने आरोप लगाया कि 2007 से 2017 के अकाली-भाजपा शासन के दौरान पंजाब में 'चिट्टा' घर-घर चर्चा में आया था। उन्होंने सरकारी गाड़ियों से नशे की सप्लाई के आरोपों का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि अकाली-भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच शुरू करने वाले जालंधर के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी का बाद में तबादला कर दिया गया था।