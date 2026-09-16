राहत: पंजाब में बिजली संकट के बीच रोपड़ थर्मल प्लांट का एक यूनिट हुआ चालू, 4 में से दो अब भी बंद

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में बिजली संकट के बीच पावरकाॅम को बुधवार को आंशिक राहत मिली। सरकारी क्षेत्र के रोपड़ थर्मल प्लांट के खराब तीन यूनिटों में से एक यूनिट दोपहर को ठीक होकर चालू हो गया। इसके बाद प्लांट में बिजली उत्पादन शुरू हो गया। हालांकि, चार यूनिट वाले इस प्लांट के दो यूनिट अभी भी बंद हैं।

इससे पहले बुधवार सुबह रोपड़ थर्मल प्लांट का एक और यूनिट खराब हो गया था। इसके चलते प्लांट के कुल चार यूनिटों में से तीन यूनिट बंद हो गए थे। दोपहर में एक यूनिट ठीक होने के बाद बिजली उत्पादन क्षमता में कुछ सुधार हुआ है। कुल 840 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट से फिलहाल पावरकाम को 215 मेगावाट बिजली मिल रही है।