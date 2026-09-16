अब टलेंगे ट्रेन हादसे! पटियाला में दौड़ा भारत का पहला AI इंजन, पलक झपकते पकड़ेगा खराबी

दीपक मौदगिल, पटियाला। भारतीय रेलवे ने आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित 'ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) मॉनिटरिंग सिस्टम' से लैस देश के पहले एआई पावर्ड रेल इंजन (लोकोमोटिव नंबर 39642) का निर्माण पूरा कर लिया है।

भारतीय रेलवे की किसी भी उत्पादन इकाई द्वारा तैयार किया गया यह अपनी तरह का पहला अनोखा इंजन है। इस ऐतिहासिक एआई पावर्ड लोकोमोटिव को पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स की वरिष्ठ महिला कर्मचारी और तकनीशियन नीलम देवी ने प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एस.के. श्रीवास्तव की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यशाला के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी परिषद के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।