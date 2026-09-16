राहुल गांधी के दौरे से पहले सचिन पायलट का नया फॉर्मूला, पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी जंग खत्म करने का प्लान तैयार!

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में करीब तीन महीने से चल रही गुटबाजी के बीच नए प्रभारी सचिन पायलट ने अपने पहले ही दौरे में पार्टी को एकजुटता का राजनीतिक संदेश देने में सफलता हासिल की है। मंगलवार को चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर निकाले गए कांग्रेस के विरोध मार्च में इसकी झलक देखने को मिली।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पार्टी के लगभग सभी प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आए। चन्नी और वड़िंग के लंबे अंतराल के बाद एक मंच पर आने को पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को कम करने की दिशा में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।

पायलट के सामने अब इस एकजुटता को संगठनात्मक स्तर पर कायम रखने की चुनौती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी के सितंबर के अंत में प्रस्तावित पंजाब दौरे से पहले पायलट दोबारा पंजाब आ सकते हैं। इस दौरान उनकी प्राथमिकता वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना और संगठन के स्तर पर लंबित फैसलों को आगे बढ़ाना होगी।