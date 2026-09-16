पंजाब में फिर एक होंगे पुराने साथी! बीजेपी की 'चुप' और अकाली दल के 'मौन' से मिले नए गठबंधन के संकेत

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर दो पुराने सहयोगियों के मिलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरहिंद में बीजेपी की मैराथन बैठकों के बाद उभरी रहस्यमयी चुप्पी और सुखबीर सिंह बादल के बदले हुए सुरों ने राज्य के सियासी समीकरणों को पूरी तरह गरमा दिया है। एक ही दिन, एक ही शहर और दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के रुख ने गठबंधन की अटकलों को फिर से हवा दे दी है।

भारतीय जनता पार्टी 18 सितंबर से राज्य में 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' का आगाज करने जा रही है, जिसका दूसरा चरण 19 सितंबर को एतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब (फतेहगढ़ साहिब) से शुरू होगा। यात्रा का पहला चरण जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुआई में शुरू हो रहा है, वहीं दूसरे चरण की कमान संभालने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच रही हैं और समापन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होना तय है।

लेकिन, इस पूरे भव्य खाके के बीच असली सुगबुगाहट भाजपा की उस 'असामान्य गोपनीयता' को लेकर है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस यात्रा के दूसरे चरण को लेकर बना रखी है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज एक रणनीतिक चुप्पी है, या फिर सरहिंद की सरजमीं पर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पुराने रिश्तों की जमी बर्फ पिघलने लगी है?

लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि पूरी सीनियर लीडरशिप ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। न तो यात्रा की कोई विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक की गई और न ही किसी वरिष्ठ नेता ने मीडिया के सामने आकर बात रखी। चुनावी सीजन की शुरूआत से ठीक पहले ऐसे व्यवहार को सामान्य नहीं आंका जा सकता।

सियासी गलियारों में उठ रही चर्चाओं पर गौर करें तो इस पूरी चुप्पी के तार शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भाजपा के संभावित पुनर्मिलन की अटकलों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। जब-जब अकाली दल और भाजपा का पुराना गठबंधन रहा है, तब-तब फतेहगढ़ साहिब जिले की तीनों विधानसभा सीटें अकाली दल के ही खाते में रही हैं।

दोनों दलों की गतिविधियों से सियासी हलचल इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट मंगलवार को देखने को मिला। जिस दिन पंजाब भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री सरहिंद में रणनीति गढ़ रहे थे, उसी दिन अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी 'पंजाब बचाओ रैली' के लिये यहां मौजूद थे। मंच से बोलते हुए सुखबीर बादल ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तो तीखे शाब्दिक बाण चलाए, लेकिन भाजपा को लेकर पूरी तरह मौन साधे रखा।