गर्भपात की दवा खाने से महिला की मौत, पांच बच्चों की मां थी
लुधियाना में माया पूरी टिब्बा रोड निवासी सलमा खातून की गर्भपात की दवा खाने से मौत हो गई। पांच बच्चों की मां सलमा ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ली थी। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लुधियाना। माया पूरी टिब्बा रोड की गली नंबर-चार में रहने वाली सलमा खातून (30) की गर्भपात की दवा खाने से मौत हो गई। वह पांच बच्चों की मां थी, जिनमें तीन बेटियां और दो बेटे हैं। सलमा के पति मोहम्मद चांद ने बताया कि पत्नी ने गर्भावस्था की जानकारी उन्हें नहीं दी थी।
जब सलमा को गर्भ ठहरने का पता चला, तो उसने बिना डाक्टर की सलाह के गर्भपात कराने वाली दवा का सेवन किया। दवा लेने के बाद सलमा को लगभग दो दिन तक लगातार खून आता रहा। सोमवार शाम को उसका गर्भपात हो गया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई।
परिजन घबराकर सलमा को तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने सलमा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने इस घटना की सूचना थाना टिब्बा को भेज दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।