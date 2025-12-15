गर्भपात की दवा खाने से महिला की मौत, पांच बच्चों की मां थी

संवाद सूत्र, लुधियाना। माया पूरी टिब्बा रोड की गली नंबर-चार में रहने वाली सलमा खातून (30) की गर्भपात की दवा खाने से मौत हो गई। वह पांच बच्चों की मां थी, जिनमें तीन बेटियां और दो बेटे हैं। सलमा के पति मोहम्मद चांद ने बताया कि पत्नी ने गर्भावस्था की जानकारी उन्हें नहीं दी थी।

जब सलमा को गर्भ ठहरने का पता चला, तो उसने बिना डाक्टर की सलाह के गर्भपात कराने वाली दवा का सेवन किया। दवा लेने के बाद सलमा को लगभग दो दिन तक लगातार खून आता रहा। सोमवार शाम को उसका गर्भपात हो गया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई।