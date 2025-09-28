Language
    Punjab News: ED दफ्तर से लौट रहे गवाह पर हमला, पीड़ित ने कहा- बाइक सवारों ने रास्ते में रोका और पीटा

    By Gagandeep Rattan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:54 PM (IST)

    जालंधर में ईडी दफ्तर के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाही देकर निकले बठिंडा के कारोबारी गुरमीत सिंह पर हमला हुआ। माछीवाड़ा के बलजिंदर सिंह और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि गवाही देने पर उन्हें धमकी मिली और डेहलों चौक के पास हमलावरों ने रोका पीटा और 30 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    ईडी दफ्तर से मनी लान्ड्रिंग मामले में लौट रहे गवाह पर हमला। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में मनी लान्ड्रिंग मामले में गवाही देने के बाद एक गवाह पर हमला करने का मामला सामने आया है। बठिंडा के एक रियल एस्टेट कारोबारी गुरमीत सिंह पर आरोपितों के सहयोगियों ने हमला किया।

    पुलिस ने बठिंडा निवासी गुरमीत सिंह की शिकायत पर थाना डेहलों में माछीवाड़ा के बलजिंदर सिंह उर्फ अमन और उसके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरमीत सिंह ने बताया कि बलजिंदर सिंह के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और वह इस मामले में गवाह हैं।

    23 सितंबर को जब वह जालंधर में ईडी कार्यालय से बाहर निकले, तो उन्हें एक विदेशी नंबर से काल आई। काल करने वाले ने उन्हें बलजिंदर सिंह के खिलाफ बयान देने पर धमकी दी। इस बात को उन्होंने अपने एक दोस्त से साझा किया, जो खुद भी इस मामले में गवाह है। दोस्त ने उन्हें रास्ता बदलने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी कार मालेरकोटला रोड की ओर मोड़ ली।

    गुरमीत सिंह ने बताया कि जब वह डेहलों चौक के पास पहुंचे तो दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही कार रोकी हमलावरों ने अपने हथियारों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने गुरमीत सिंह को कार से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटा। उनका आरोप है कि हमलावरों ने बलजिंदर सिंह से फोन पर बात कराई, जिसने उसके सहयोगियों द्वारा लाए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

    जब गुरमीत सिंह ने इन्कार किया तो आरोपितों ने पिस्तौल के बट से उनके चेहरे और सिर पर वार किया। पीड़ित ने शोर मचाया, जिससे राहगीर वहां इकट्ठा हो गए। आरोप है कि हमलावर हवा में दो बार फायरिंग कर मौके से फरार हो गए।

    हमलावरों ने गुरमीत सिंह से 30 हजार रुपये की नकदी भी लूट ली। गुरमीत सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। थाना डेहलों के एसएचओ इंस्पेक्टर सुखजिंदर सिंह ने बताया कि बलजिंदर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।