    क्रिकेटर अभिषेक शर्मा सगी बहन की शादी छोड़ पहुंच गए दूसरे शहर, आखिर क्या है वजह?

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:21 AM (IST)

    भाई-बहन का रिश्ता अनमोल होता है। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी लोविश ओबरॉय से हुई। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के कारण अभिषेक बहन की शादी में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें कानपुर जाना था। हालांकि वह 30 सितंबर को हुए शगुन समारोह में शामिल हुए थे जिसमें युवराज सिंह सहित कई क्रिकेटरों ने शिरकत की। अभिषेक के जीजा लोविश ओबरॉय लुधियाना के एक हौजरी व्यवसायी हैं।

    देश के लिए बहन की शादी छूटी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का त्याग

    नितीश कुशवाहा, लुधियाना। भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है। हर बहन चाहती है कि जब उसकी शादी हो तो उसका भाई उसके साथ खड़ा मिले, लेकिन कई बार जब बात देश की शान की हो तो परिवार को पीछे छोड़ना पड़ जाता है और ऐसा ही हुआ है स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ।

    हाल ही में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा ने दुल्हन बनीं थी, उनकी शादी लोविश ओबरॉय के साथ हुई थी। हालांकि, इस शादी समारोह में कोमल शर्मा के भाई यानी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा शामिल नहीं हो सके।

    दरअसल, ऑस्ट्रेलिया सीरीज की वजह से अभिषेक को कानपुर जाना पड़ा और इसी वजह से वह बहन की शादी में शामिल नहीं हो सके। स्टार क्रिकेटर ने देश के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है।

    बहन के शगुन में पहुंचे थे क्रिकेटर अभिषेक शर्मा

    बता दें कि शादी से पहले 30 सितंबर को स्टार क्रिकेटर की बहन कोमल शर्मा की शुगन की रस्म का आयोजन किया गया था, जिसमें वह शामिल हुए थे।

    कोमल शर्मा की शगुन में ना सिर्फ अभिषेक शर्मा बल्कि उनके साथ युवराज सिंह सहित कई भारतीय क्रिकेटरों ने भी शिरकत की थी। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने जमकर डांस भी किया था। शगुन समारोह के बाद ही अभिषेक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कानपुर के लिए रवाना हो गए थे।

    कौन हैं अभिषेक शर्मा के जीजा लोविश ओबरॉय?

    क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के जीजा लोविश ओबरॉय लुधियाना के एक मशहूर हौजरी व्यवसायी हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। लोविश को गोल्फ खेलना बहुत पसंद हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं।