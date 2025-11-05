लुधियाना के टिब्बा रोड में पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले ईंट-पत्थर

संवाद सहयोगी, लुधियाना। टिब्बा रोड, गीता नगर के इलाके में पड़ोसियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इलाके में जमकर ईंट-पत्थर चले। लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो सका। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसमें कुछ युवक मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

मामले की सूचना के बाद थाना टिब्बा की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इलाके की एक महिला मंदबुद्वि महिला काे अकसर खाना दिया करती थी। 31 अक्टूबर को मंदबुद्वि महिला खाना लेने उस महिला के घर के बाहर आ गई।