    लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, छुड़ाने गए जेल सुपरिटेंडेंट पर ईंट से बोला हमला; मची अफरा-तफरी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला किया गया। कैदियों ने रूटीन चेकिंग के दौरान अधिकारियों पर हमला ...और पढ़ें

    लुधियाना जेल में कैदियों का हंगामा, सुपरिटेंडेंट घायल, स्थिति गंभीर।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना जिले के ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कैदियों के बीच हुई झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। शाम करीब सात बजे कैदी आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। इसी दौरान रूटीन चेकिंग के लिए जेल के अंदर पहुंचे अधिकारियों पर कैदियों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी को भी निशाना बनाया गया।

    घटना की सूचना मिलते ही जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू मौके पर पहुंचे और हालात काबू में करने की कोशिश की। इसी दौरान एक उग्र कैदी ने उनके सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    इस गंभीर घटना की जानकारी जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर तक पहुंच गई है। उन्होंने जेल अधिकारियों से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उधर, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जेल परिसर में डटे हुए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

    जेल से रिहा होकर बाहर आए एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, एक बैरेक के पास करीब 200 से 250 कैदियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था। घटना के बाद सेंट्रल जेल के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि करीब 20 मिनट तक जेल परिसर से सायरन की आवाजें सुनाई देती रहीं।

    रात होते ही पुलिस और जेल प्रशासन के आला अधिकारियों की गाड़ियों का जेल के बाहर जमावड़ा लग गया। एंबुलेंस और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हालांकि, देर रात तक जेल प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। स्थिति पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।