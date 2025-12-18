लुधियाना में उज्बेकिस्तान की महिला पर फायरिंग, सीने में लगी गोली

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में एक 34 वर्षीय उज्बेकिस्तान की महिला पर फायरिंग का मामला सामने आया। पक्खोवाल रोड पर उसके 2 दोस्तों ने ही उसे गोली मार दी। वजह ये थी कि उसने राइड पर जाने से इनकार कर दिया था।

महिला को सीने में गोली लगी है। महिला का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना सदर की पुलिस ने दोनों आरोपितो को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपितो को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है।

पीड़िता की पहचान उज्बेकिस्तान की निवासी असलिगुन स्पारोवा के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से भारत में रह रही है। उसने पुलिस को बताया कि घटना 11 दिसंबर को पक्खोवाल रोड पर एक होटल के पास हुई।

स्पारोवा जो पिछले छह महीनों से गांव दाद के एक होटल में रह रही है, उसने पुलिस को बताया कि उसका परिचित बलविंदर सिंह अपने दोस्त हरजिंदर सिंह के साथ कार में उससे मिलने आया था। इसके बाद वो उससे जबरन कार में चलने को कह रहा था। महिला ने जब उसे मना किया तो बलविंदर ने कार के डेशबोर्ड से एक रिवॉल्वर निकाली और उसे धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसे मार देगा।