इंस्टाग्राम पर कॉल कर बुलाया, फिर दोनों दोस्तों पर कर दिया तेजधार हथियार से हमला; 11 आरोपियों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, लुधियाना। सदर के इलाके में दो पक्षों में चल रहे विवाद के बाद दो दोस्तों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया। इस हमले में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

थाना सदर की पुलिस ने घायल हुए युवक के दोस्त के बयानों पर करीब 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित नाबालिग हैं या बालिग, यह गिरफ्तारी के बाद ही पता लग सकेगा।

प्रीत नगर चिमनी रोड शिमलापुरी निवासी मुकेश ने बताया कि आरोपित उनसे पुरानी रंजिश रखते थे। 19 सितंबर को उसके दोस्त सचिन को एक आरोपित ने इंस्टाग्राम से फोन करके मोरजिन क्रासिंग पुल पर बहाने से बुला लिया।

जहां आरोपित पहले से ही हमला करने की फिराक में खड़े थे। जिन्होंने उन दोनों पर तेजधार हथियारों से वार करने शुरू कर दिए। सचिन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया।

जब लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपित धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। उसने तुरंत घायल हुए युवक के परिवार को सूचना देकर उसे अस्पताल में पहुंचाया।