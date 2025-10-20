जगराओं में पुलिस का ड्रग तस्करों पर शिकंजा, 150 ग्राम हेरोइन के साथ दो युवक धराए

संवाद सहयोगी, जगराओं। मोटरसाइकिल पर हेरोइन सप्लाई करने जा रहे दो लोगों को काबू करके 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दोनों के खिलाफ थाना सिधवांबेट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस चौकी गिदडविंडी के प्रभारी एएसआइ सुखमंदर सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी समेत चेकिंग के लिए बस अड्डा गांव अबूपूरा में मौजूद थे।

वहां पर सूचना मिली कि रंजीत सिंह निवासी नवां पिंड ढुगियां, थाना महतपुर और मंगतराम निवासी गांव माही बड़ा थाना रतिया हेरोइन सप्लाई करते हैं। दोनों अपने मोटरसाइकिल पर बांध दरिया सतलुज मधेपुर साइड से गांव सफीपुर की ओर आ रहे हैं।