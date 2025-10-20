Language
    जगराओं में पुलिस का ड्रग तस्करों पर शिकंजा, 150 ग्राम हेरोइन के साथ दो युवक धराए

    By Harvinder Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    जगराओं में पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रंजीत सिंह और मंगत राम हेरोइन सप्लाई करने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    150 ग्राम हेरोइन समेत दो युवक गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जगराओं। मोटरसाइकिल पर हेरोइन सप्लाई करने जा रहे दो लोगों को काबू करके 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दोनों के खिलाफ थाना सिधवांबेट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस चौकी गिदडविंडी के प्रभारी एएसआइ सुखमंदर सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी समेत चेकिंग के लिए बस अड्डा गांव अबूपूरा में मौजूद थे।

    वहां पर सूचना मिली कि रंजीत सिंह निवासी नवां पिंड ढुगियां, थाना महतपुर और मंगतराम निवासी गांव माही बड़ा थाना रतिया हेरोइन सप्लाई करते हैं। दोनों अपने मोटरसाइकिल पर बांध दरिया सतलुज मधेपुर साइड से गांव सफीपुर की ओर आ रहे हैं।

    इस पर पुलिस पार्टी द्वारा टी पाइंट सफीपुर नजदीक गुरदासपुरियां का डेरा पर नाकाबंदी करके रणजीत सिंह और मंगतराम को काबू किया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से एक 150 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।