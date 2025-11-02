लुधियाना: कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार, SSP ऑफिस के पास झगड़े के बाद मारी थी गोली
लुधियाना के जगराओं में दिनदहाड़े कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। एसएसपी कार्यालय के निकट दिनदहाड़े झगड़े के बाद युवा कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपित सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर भी बरामद की गई है। एसएसपी डा. अंकुर गुप्ता ने बताया कि मुख्य आरोपित हरप्रीत सिंह उर्फ हनी और गगनदीप सिंह उर्फ गगना निवासी गांव किली चहलां, जिला मोगा को नहर पुल बारदेके से गिरफ्तार किया गया।
उनके पास से एक देसी पिस्तौल .30 बोर और दो कारतूस बरामद हुए हैं। उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। इस पूछताछ में अन्य आरोपितों से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ यह भी जांच की जाएगी कि ये अवैध हथियार कहां से आए। थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह ने बताया कि मृतक कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की बहन स्टडी वीजा पर इंग्लैंड गई हुई हैं।
उनके लौटने पर पोस्टमार्टम के बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार मंगलवार को गांव गिदविंडी में किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि हत्या और फिरौती मांगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
एसएसपी कार्यालय के पास हुई यह हत्या पंजाब सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती है। केंद्रीय मंत्री ने कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल के घर जाकर उनके माता-पिता से मिलकर दुख साझा किया और परिवार के साथ हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने एसएसपी डा. अंकुर गुप्ता से फोन पर बात की और सभी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
