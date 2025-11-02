लुधियाना: कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार, SSP ऑफिस के पास झगड़े के बाद मारी थी गोली

संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। एसएसपी कार्यालय के निकट दिनदहाड़े झगड़े के बाद युवा कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपित सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर भी बरामद की गई है। एसएसपी डा. अंकुर गुप्ता ने बताया कि मुख्य आरोपित हरप्रीत सिंह उर्फ हनी और गगनदीप सिंह उर्फ गगना निवासी गांव किली चहलां, जिला मोगा को नहर पुल बारदेके से गिरफ्तार किया गया।

उनके पास से एक देसी पिस्तौल .30 बोर और दो कारतूस बरामद हुए हैं। उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। इस पूछताछ में अन्य आरोपितों से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ यह भी जांच की जाएगी कि ये अवैध हथियार कहां से आए। थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह ने बताया कि मृतक कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की बहन स्टडी वीजा पर इंग्लैंड गई हुई हैं।

उनके लौटने पर पोस्टमार्टम के बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार मंगलवार को गांव गिदविंडी में किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि हत्या और फिरौती मांगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।