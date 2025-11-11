Language
    ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया आलुओं से भरा ट्रक, पुल से नीचे गिरे दोनों वाहन; डीजल फैलने से लगी आगी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    लुधियाना के खन्ना में नेशनल हाईवे पर आलू से भरा ट्राला ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया, जिससे दोनों वाहन पुल से नीचे गिर गए और आग लग गई। ट्राला चालक और क्लीनर ने अपनी जान बचाई, जबकि एक किसान घायल हो गया। आग लगने का कारण ट्राले के आगे एक कार चालक द्वारा अचानक कट मारना बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया आलुओं से भरा ट्रक। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, खन्ना (लुधियाना)। खन्ना में नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह हादसा हुआ, जिसमें तीन लोग बाल-बाल बच गए। इस हादसे में आलुओं से भरा ट्राला ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्राला पुल से नीचे गिर गए। डीजल फैलने के बाद वहां आग लग गई। आग की चपेट में ट्राला आया।

    हादसे में ट्राला ड्राइवर और क्लीनर खुद बाहर निकले और अपनी जान बचाई। किसान भी घायल हो गया। सिविल अस्पताल में भर्ती ट्राला ड्राइवर यूसुफ निवासी फिरोजपुर ने बताया कि वह अपने क्लीनर हरदीप सिंह के साथ जा रहा था। ट्राला में आलू लोड थे और ट्राला जालंधर से वेस्ट बंगाल जा रहा था। खन्ना में बाहोमाजरा गांव के पास फ्लाई ओवर के ऊपर ट्राले के आगे एक कार चालक ने कट मार दिया।

    कार को बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक लगाई तो ट्राला बेकाबू होकर आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली से टकराया। ट्रैक्टर ट्राली और ट्राला दोनों पुल से नीचे गिर गए। डीजल सड़क पर गिरा तो आग लग गई। आग काफी भयानक थी। अगर ट्राला चालक और क्लीनर हिम्मत न दिखाते तो जानी नुकसान हो सकता था।

    वहीं ट्रैक्टर ट्राली में धान लेकर खन्ना मंडी जा रहा किसान रूपिंदर सिंह निवासी शाहपुर भी हादसे में घायल हुआ। मौके पर सड़क सुरक्षा फोर्स और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग को कंट्रोल किया गया। ट्राला ड्राइवर और क्लीनर को खन्ना सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक निजी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी थी।