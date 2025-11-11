ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया आलुओं से भरा ट्रक, पुल से नीचे गिरे दोनों वाहन; डीजल फैलने से लगी आगी

संवाद सूत्र, खन्ना (लुधियाना)। खन्ना में नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह हादसा हुआ, जिसमें तीन लोग बाल-बाल बच गए। इस हादसे में आलुओं से भरा ट्राला ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्राला पुल से नीचे गिर गए। डीजल फैलने के बाद वहां आग लग गई। आग की चपेट में ट्राला आया।

हादसे में ट्राला ड्राइवर और क्लीनर खुद बाहर निकले और अपनी जान बचाई। किसान भी घायल हो गया। सिविल अस्पताल में भर्ती ट्राला ड्राइवर यूसुफ निवासी फिरोजपुर ने बताया कि वह अपने क्लीनर हरदीप सिंह के साथ जा रहा था। ट्राला में आलू लोड थे और ट्राला जालंधर से वेस्ट बंगाल जा रहा था। खन्ना में बाहोमाजरा गांव के पास फ्लाई ओवर के ऊपर ट्राले के आगे एक कार चालक ने कट मार दिया।

कार को बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक लगाई तो ट्राला बेकाबू होकर आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली से टकराया। ट्रैक्टर ट्राली और ट्राला दोनों पुल से नीचे गिर गए। डीजल सड़क पर गिरा तो आग लग गई। आग काफी भयानक थी। अगर ट्राला चालक और क्लीनर हिम्मत न दिखाते तो जानी नुकसान हो सकता था।