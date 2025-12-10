हरियाणा की ट्रांसजेंडर से लुधियाना में रेप, इंटरनेट पर हुई थी दोस्ती; शादी का झांसा देकर युवक ने किया घिनौना काम

संवाद सहयोगी, लुधियाना। हरियाणा के फरीदाबाद की एक ट्रांसजेंडर (पुरुष से लड़की बना) के साथ लुधियाना के एक युवक ने पहले इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस युवक ने उससे कारोबार के नाम पर लाखों रुपये भी लिए, जिन्हें लौटाने से उसने इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब पीड़िता ने मदद के लिए आरोपित के भाई को फोन किया तो उसने उल्टा उसे ही धमकियां दीं। जब आरोपित ने मारपीट की तो पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद फरीदाबाद की पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर लुधियाना के थाना शिमलापुरी को भेजी।

थाना शिमलापुरी की पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को नामजद किया है। आरोपितों की पहचान बसंत एवेन्यू सतजोत नगर निवासी तरनपाल सिंह मोंगा, दविंदरपाल सिंह और गुरकरण सिंह के रूप में हुई है। पीड़िता ने बताया कि उसकी दोस्ती मार्च 2024 में तरनपाल सिंह से इंटरनेट मीडिया पर हुई थी। उसने तरनपाल को बताया कि वह ट्रांसजेंडर है, यानी पुरुष से लड़की बना। इसके बाद दोनों में बातचीत बढ़ी। आरोपित ने शादी का झांसा देकर कहा कि वह अलग कारोबार करना चाहता है और इस बहाने से उसने लाखों रुपये ले लिए।

आरोप है कि तरनपाल ने लुधियाना के एक होटल में उसे बुलाकर दुष्कर्म किया और उसके गहने भी ले लिए। कुछ समय बाद आरोपित का व्यवहार बदल गया और वह गाली-गलौज करने लगा। जब पीड़िता ने पैसे लौटाने की मांग की तो उसने इनकार कर दिया।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपित उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी देता था। एक दिन जब उसने मदद के लिए तरनपाल के बाई दविंदरपाल सिंह को फोन किया, तो वह भी गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद गुरकरण सिंह ने भी उसे धमकियां दीं।