Tomato Price Today: टमाटर ने बनाया रिकॉर्ड, कीमत 250 के पार; हरी सब्जियां भी हुई महंगी, जानिए आज का भाव

Tomato Price Today: लुधियाना, लेखराज। टमाटर की कीमत में पहली बार रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है। लुधियाना मंडी में सोमवार को टमाटर 250 रुपये प्रति किलो तक बिका। उत्तर भारत में लगातार हो रही वर्षा के कारण टमाटर की कीमत आसमान को छू रही है। मंडी में टमाटर बेचने वाले रवि ने बताया कि वह कई साल से टमाटर बेच रहे हैं। पहली बार उन्होंने इतना महंगा टमाटर बेचा है। अच्छी गुणवत्ता वाला टमाटर 250 रुपये प्रति किलो और बहुत हल्की क्वालिटी का टमाटर 170 से 180 रुपये प्रति किलो बिका है। टमाटर के अलावा अन्य सब्जियों की कीमत में भी दो से तीन गुना तक का उछाल आया है। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब मंडी खुली तो सब्जियों की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश के रास्ते बंद होने से फुल गोभी मंडी में नहीं पहुंची। उल्लेखनीय है कि बरसात के मौसम में बड़ी मात्रा में हरी सब्जियां हिमाचल से आती हैं। भारी वर्षा के कारण सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच रही हैं। हिमाचल के निचले क्षेत्रों सोलन, नालागढ़, सुंदर नगर ओर से बहुत कम मात्रा में सब्जियां पहुंच रही हैं। सब्जी की कीमत टमाटर: 200 - 250 शिमला मिर्च: 130-150 गोभी: 120-150 बींस: 80-100 धनिया: 150-180 करेला: 70-80 घीया: 40-50 ब्रोकली: 400-550 भिंडी: 80-90 पेठा: 20-25 प्याज: 22-26 आलू: 16-18 नींबू: 55-60 अदरक: 260 लहसुन: 130 गाजर: 30

Edited By: Narender Sanwariya