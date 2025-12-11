Language
    लुधियाना: टिप्पर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

    By Vinod Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:18 PM (IST)

    लुधियाना: टिप्पर ने बाइक सवार को कुचला। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। नूर वाला रोड पर एक बाइक सवार व्यक्ति को एक तेज रफ्तार टिप्पर ने कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टिप्पर से युवक का चेहरा इतना कुचला गया था कि उसकी पहचान तक नहीं हो पाई।

    मौके पर पहुंची थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस उसके परिवार वालों की तलाश कर रही है।

    एएसआइ हरपाल सिंह ने बताया कि युवक वीरवार की सुबह अपनी बाइक से नूरवाल रोड़ से गुजर रहा था। जहां उसे एक टिप्पर ने अपनी चपेट में ले लिया और गंभीर चोटें आने के चलते उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने टिप्पर चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक आरोपित को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है।