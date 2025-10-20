Language
    लुधियाना में फैक्ट्री से तीन नाबालिग सहेलियों का रहस्यमयी ढंग से गायब, परिजनों ने लगाए ये सनसनीखेज आरोप

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    लुधियाना में बहादुरके रोड स्थित एक फैक्ट्री से तीन नाबालिग सहेलियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। जोधेवाल पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है। पुलिस लड़कियों की तलाश में जुटी है।

    संदिग्ध परिस्थितियों में तीन नाबालिग सहेलियां लापता (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। बहादुरके रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में काम करने गई तीन नाबालिग सहेलियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। थाना जोधेवाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला बंदा नगर के निवासी ने शिकायत में बताया कि उसकी 16 साल की बेटी अपनी दो सहेलियों के साथ फैक्ट्री में काम करती है।

    छह अक्तूबर को तीनों लड़कियां काम पर गईं और उसके बाद से लापता हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी का फोन आया था, जिसमें एक युवक उन्हें धमका रहा था कि यदि शिकायत वापस नहीं ली गई, तो वह उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस लड़कियों की तलाश में जुटी है।