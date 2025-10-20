लुधियाना में फैक्ट्री से तीन नाबालिग सहेलियों का रहस्यमयी ढंग से गायब, परिजनों ने लगाए ये सनसनीखेज आरोप

जागरण संवाददाता, लुधियाना। बहादुरके रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में काम करने गई तीन नाबालिग सहेलियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। थाना जोधेवाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला बंदा नगर के निवासी ने शिकायत में बताया कि उसकी 16 साल की बेटी अपनी दो सहेलियों के साथ फैक्ट्री में काम करती है।

छह अक्तूबर को तीनों लड़कियां काम पर गईं और उसके बाद से लापता हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी का फोन आया था, जिसमें एक युवक उन्हें धमका रहा था कि यदि शिकायत वापस नहीं ली गई, तो वह उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस लड़कियों की तलाश में जुटी है।