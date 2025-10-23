लुधियाना में बंद पड़े मकान में घुसा चोर, मालिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
लुधियाना के दुगरी में एक बंद घर में चोरी करते हुए एक चोर को मकान मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मकान मालिक, रोबिन मक्कड़, ने बताया कि ड्राइवर के न होने के कारण उनके घर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। बुधवार को जब वे घर पहुंचे, तो उन्होंने चोर को कमरे में बंद करके पुलिस को सौंप दिया। चोर ने अपने दो अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। दुगरी के क्षेत्र में एक बंद पड़े घर से एलसीडी और अन्य सामान चोरी होने के बाद जब मकान मालिक वहां पहुंचे तो एक चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर एक कमरे में छिपा हुआ था। मकान मालिक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना दुगरी की पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
प्रॉपर्टी कारोबारी रोबिन मक्कड़ ने कहा कि वह पहले दुगरी में रहते थे, लेकिन अब माडल टाउन में शिफ्ट हो चुके हैं। फिर भी, उन्होंने दुगरी वाले मकान में कुछ सामान रखा था, जिसकी देखभाल के लिए ड्राइवर वहां रुकता था। हाल ही में ड्राइवर के न होने के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। जहां से एलसीडी, बैटरी और अन्य सामान चोरी हो गया था।
बुधवार की दोपहर जब रोबिन दुगरी स्थित घर पर गए, तो उन्होंने एक कमरे से आवाज सुनी। वहां एक युवक चोरी कर रहा था। रोबिन ने तुरंत कमरे को बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो वीडियो में युवक ने बताया कि उसके साथ दो अन्य युवक भी शामिल हैं। युवक नशे में प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
