लुधियाना में बंद पड़े मकान में घुसा चोर, मालिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

संवाद सहयोगी, लुधियाना। दुगरी के क्षेत्र में एक बंद पड़े घर से एलसीडी और अन्य सामान चोरी होने के बाद जब मकान मालिक वहां पहुंचे तो एक चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर एक कमरे में छिपा हुआ था। मकान मालिक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना दुगरी की पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

प्रॉपर्टी कारोबारी रोबिन मक्कड़ ने कहा कि वह पहले दुगरी में रहते थे, लेकिन अब माडल टाउन में शिफ्ट हो चुके हैं। फिर भी, उन्होंने दुगरी वाले मकान में कुछ सामान रखा था, जिसकी देखभाल के लिए ड्राइवर वहां रुकता था। हाल ही में ड्राइवर के न होने के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। जहां से एलसीडी, बैटरी और अन्य सामान चोरी हो गया था।