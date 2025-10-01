लुधियाना में मिलिट्री कैंप में चोरी, मेजर का सरकारी लैपटॉप गायब होने से मचा हड़कंप
लुधियाना के मिलिट्री कैंप में मेजर के सरकारी आवास से लैपटॉप मोबाइल घड़ी और चश्मा चोरी हो गया। मेजर सचिन शर्मा छुट्टी से लौटने पर हैरान रह गए। ताले सही थे जिससे चाबी से चोरी का संदेह है। मामला गंभीर है क्योंकि कैंप में बिना अनुमति प्रवेश संभव नहीं। चुराया गया मोबाइल विशेष सैन्य संचार में प्रयुक्त होता था।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। मिलिट्री कैंप ढोलेवाल स्थित सरकारी आवास में चोरी की वारदात सामने आई है। मेजर सचिन शर्मा दो दिन की छुट्टी पर अपने गांव हरियाणा गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके कमरे से लैपटॉप, सरकारी मोबाइल, घड़ी और चश्मा गायब है।
मेजर ने बताया कि उन्होंने 18 सितंबर को दोनों कमरे लॉक करके छोड़े थे। 21 सितंबर को लौटने पर ताले वैसे के वैसे मिले, लेकिन अंदर से सामान चोरी हो चुका था। इससे शक है कि चोरी चाबी से ताले खोलकर की गई है।
यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चोरी मिलिट्री कैंप के अंदर हुई है, जहां बिना अनुमति कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है।
चुराया गया मोबाइल खास मिलिट्री संचार के लिए इस्तेमाल होता था, जिसमें कोड से बात की जाती है। थाना डिवीजन नंबर छह की पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।