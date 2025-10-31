Language
    धमकी मामले में आतंकी भवदीप सिंह अदालत में पेश, दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर

    By Harvinder Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:12 AM (IST)

    जगराओं में, 2024 के सरपंच चुनाव में सुखदीप कौर को धमकी देने के मामले में आरोपी भवदीप सिंह को पटियाला जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे दो दिन की रिमांड पर भेज दिया। सुखदीप कौर को इंग्लैंड से धमकी मिली थी, और पुलिस को हरप्रीत सिंह पर भी शक है। भवदीप पर यूएपीए और शिंगार सिनेमा बमकांड जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस कॉल के स्रोत की जांच कर रही है।

    आतंकी भवदीप सिंह जगराओं अदालत में पेश, दो दिन का रिमांड मिला।

    संवाद सहयोगी, जगराओं। वर्ष 2024 सरपंच चुनाव में टूसे गांव की सरपंच प्रत्याशी सुखदीप कौर को बंबीहा गैंग के नाम से मारने की धमकी के मामले में सुधार पुलिस ने वीरवार को आरोपित भवदीप सिंह को पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर जगराओं अदालत में पेश किया।

    अदालत ने आरोपित का दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है, जिसके तहत सीआइए स्टाफ जगराओं द्वारा उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। यह मामला तीन अक्तूबर 2024 का है, जब सुखदीप कौर को इंग्लैंड के नंबर से धमकियां मिली थीं। चार दिन बाद इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

    अब पुलिस ने भवदीप सिंह को इस केस में नामजद किया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता के खिलाफ चुनाव लड़ रही महिला के पति हरप्रीत सिंह को भी इस मामले में शामिल किया गया है, जिसके खिलाफ पहले से 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस और पीड़ित पक्ष को संदेह है कि धमकी भरे काल के पीछे हरप्रीत का हाथ हो सकता है।

    भवदीप सिंह पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज है और उसके खिलाफ शिंगार सिनेमा बमकांड समेत कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। उसके भाई संदीप सिंह भी इसी बमकांड का आरोपी था, जिसकी जेल में मृत्यु हो गई थी।

    सुधार पुलिस प्रमुख गुरदीप सिंह ने बताया कि भवदीप सिंह से पूछताछ के बाद धमकी भरे काल्स के स्रोत और अन्य शामिल लोगों की पहचान में मदद मिल सकती है। पुलिस इंग्लैंड नंबर की लोकेशन और नेटवर्क कनेक्शन की भी जांच कर रही है।