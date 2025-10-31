धमकी मामले में आतंकी भवदीप सिंह अदालत में पेश, दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर

संवाद सहयोगी, जगराओं। वर्ष 2024 सरपंच चुनाव में टूसे गांव की सरपंच प्रत्याशी सुखदीप कौर को बंबीहा गैंग के नाम से मारने की धमकी के मामले में सुधार पुलिस ने वीरवार को आरोपित भवदीप सिंह को पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर जगराओं अदालत में पेश किया।

अदालत ने आरोपित का दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है, जिसके तहत सीआइए स्टाफ जगराओं द्वारा उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। यह मामला तीन अक्तूबर 2024 का है, जब सुखदीप कौर को इंग्लैंड के नंबर से धमकियां मिली थीं। चार दिन बाद इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

अब पुलिस ने भवदीप सिंह को इस केस में नामजद किया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता के खिलाफ चुनाव लड़ रही महिला के पति हरप्रीत सिंह को भी इस मामले में शामिल किया गया है, जिसके खिलाफ पहले से 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस और पीड़ित पक्ष को संदेह है कि धमकी भरे काल के पीछे हरप्रीत का हाथ हो सकता है।

भवदीप सिंह पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज है और उसके खिलाफ शिंगार सिनेमा बमकांड समेत कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। उसके भाई संदीप सिंह भी इसी बमकांड का आरोपी था, जिसकी जेल में मृत्यु हो गई थी।