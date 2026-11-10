पहला नहीं जला तो दूसरा पटाखा जलाने लगा, इतने में हुआ तेज धमाका; लुधियाना में दीवाली के दिन किशोर की मौत

संवाद सहयोगी, जगराओं। दीपावली की खुशियां एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गईं। जगराओं के थाना सुधार के अंतर्गत गांव अकालगढ़ में पटाखा फटने से 14 वर्षीय किशोर साकित मित्तल (गगन) की मौत हो गई।

हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और त्योहार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। साकित ने आसमान में कई रंगों के शॉट्स छोड़ने वाला पटाखा जलाया, लेकिन वह नहीं जला।

इसके बाद वह उसी के बगल में दूसरा पटाखा जलाने लगा। इसी दौरान पहले वाला पटाखा तेज धमाके के साथ फट गया। उस समय साकित पटाखे के पास झुका हुआ था। धमाका इतना तेज था कि उसकी गर्दन के पास गंभीर चोट आई।

परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक सरबजीत सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया। साकित गुरुसर सुधार की नई आबादी अकालगढ़ के कारोबारी और आरती स्टोर के मालिक सुरेश कुमार मित्तल का इकलौता बेटा था। परिवार पूजा के लिए साकित के ताया राज कुमार मित्तल के नए आवास पर पहुंचा था। दोनों परिवारों ने मिलकर त्योहार मनाने की तैयारी की थी। पूजा-अर्चना के बाद परिवार के लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन इसी बीच हुए हादसे ने सब कुछ छीन लिया।

दीवाली की आतिशबाजी बनी जानलेवा, 22 लोगों की मौत दीवाली पर आतिशबाजी के कारण आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश के कटनी और सिवनी जिलों में दो कारोबारियों के घर आग लगने की अलग-अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई।