    लुधियाना में बदमाशों का हौसला बुलंद, स्कूल टीचर से दिनदहाड़े छीन लिया पर्स

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:17 PM (IST)

    लुधियाना में एक टीचर स्कूल से छुट्टी के बाद एक्टिवा से घर लौट रही थीं, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया। यह घटना लेजर वैली पार्क के पास हुई। पीड़िता उर्वशी चोपड़ा दुगरी के एक स्कूल में अध्यापिका हैं। पर्स में मोबाइल, नकदी और जरूरी कागजात थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    एक्टिवा पर घर लौट रही टीचर से बदमाशों ने छीना पर्स (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। स्कूल से छुट्टी के बाद एक्टिवा पर सवार होकर घर लौट रही एक टीचर से दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने पर्स छीन लिया। घटना के समय एक्टिवा चल रही थी, गनीमत रही कि वह गिरने से बच गई। थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    एएसआइ मेवा सिंह के अनुसार, हैबोवाल निवासी उर्वशी चोपड़ा ने बताया कि वह दुगरी स्थित एक स्कूल में टीचर हैं। 18 अक्टूबर की दोपहर को स्कूल से छुट्टी के बाद वह घर लौट रही थीं। लेजर वैली पार्क के नजदीक अंडर ब्रिज के पास दो लोग बिना नंबर की बाइक पर आए और उनके एक्टिवा पर रखे पर्स को झपटकर फरार हो गए। पीड़िता के पर्स में दो मोबाइल, 4100 रुपये नकद और जरूरी दस्तावेज थे।