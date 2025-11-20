तरनतारन उप चुनाव हार पर 'वारिस पंजाब दे' नेता की प्रतिक्रिया, कहा- 'उम्मीदवार ऐलान में देरी से हारी पार्टी'

जागरण संवाददाता, लुधियाना। अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ की कोर कमेटी की एक अहम मीटिंग लुधियाना के मॉडल टाउन में हुई, जिसमें तरनतारन उप चुनाव के नतीजे पर मंथन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता तरसेम सिंह खालसा, अमरजीत सिंह विवझड़ी, हरभजन सिंह तुड़, परमजीत सिंह जोहल आदि नेताओं ने की। मीटिंग के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में तरसेम सिंह खालसा ने कहा कि यह मीटिंग तरनतारन उप चुनाव की हार पर रखी गई थी, ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

उन्होंने कहा कि अगर खडूर साहिब में उपचुनाव होता है तो पार्टी उसमें भी हिस्सा लेगी। नेताओं ने माना कि तरनतारन की हार उम्मीदवार के ऐलान में देरी, सत्ताधारी पार्टी और दूसरी विरोधी पार्टियों द्वारा शराब और पैसे जैसे लालच का इस्तेमाल करने से हुई है।