तरनतारन उप चुनाव हार पर 'वारिस पंजाब दे' नेता की प्रतिक्रिया, कहा- 'उम्मीदवार ऐलान में देरी से हारी पार्टी'
तरनतारन उपचुनाव में हार पर 'वारिस पंजाब दे' के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा में हुई देरी को पार्टी की हार का मुख्य कारण बताया है। उनका मानना है कि सही समय पर उम्मीदवार का चयन न होने से पार्टी को नुकसान हुआ।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ की कोर कमेटी की एक अहम मीटिंग लुधियाना के मॉडल टाउन में हुई, जिसमें तरनतारन उप चुनाव के नतीजे पर मंथन किया गया।
मीटिंग की अध्यक्षता तरसेम सिंह खालसा, अमरजीत सिंह विवझड़ी, हरभजन सिंह तुड़, परमजीत सिंह जोहल आदि नेताओं ने की। मीटिंग के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में तरसेम सिंह खालसा ने कहा कि यह मीटिंग तरनतारन उप चुनाव की हार पर रखी गई थी, ताकि कमियों को दूर किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अगर खडूर साहिब में उपचुनाव होता है तो पार्टी उसमें भी हिस्सा लेगी। नेताओं ने माना कि तरनतारन की हार उम्मीदवार के ऐलान में देरी, सत्ताधारी पार्टी और दूसरी विरोधी पार्टियों द्वारा शराब और पैसे जैसे लालच का इस्तेमाल करने से हुई है।
इस मौके पर कार्यकारिणी सदस्य पृथीपाल सिंह बटाला, प्रो. सतनाम कौर, गुरलाल सिंह सखीरा, जसविंदर सिंह बादल, अवतार सिंह, परगट सिंह संधू, राजीव कुमार लवली, हरपाल सिंह कोहली, ईमान सिंह खैहरा, चमकौर सिंह धुन, संदीप रूपालों, गुरविंदर सिंह, गुरमुख सिंह टिवाना, जैमल सिंह नागोके आदि मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।