Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरनतारन उप चुनाव हार पर 'वारिस पंजाब दे' नेता की प्रतिक्रिया, कहा- 'उम्मीदवार ऐलान में देरी से हारी पार्टी'

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    तरनतारन उपचुनाव में हार पर 'वारिस पंजाब दे' के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा में हुई देरी को पार्टी की हार का मुख्य कारण बताया है। उनका मानना है कि सही समय पर उम्मीदवार का चयन न होने से पार्टी को नुकसान हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    तरन तारन सीट पर चुनाव हारने के बाद वारिस पंजाब दे नेताओं का बयान

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ की कोर कमेटी की एक अहम मीटिंग लुधियाना के मॉडल टाउन में हुई, जिसमें तरनतारन उप चुनाव के नतीजे पर मंथन किया गया।

    मीटिंग की अध्यक्षता तरसेम सिंह खालसा, अमरजीत सिंह विवझड़ी, हरभजन सिंह तुड़, परमजीत सिंह जोहल आदि नेताओं ने की। मीटिंग के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में तरसेम सिंह खालसा ने कहा कि यह मीटिंग तरनतारन उप चुनाव की हार पर रखी गई थी, ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि अगर खडूर साहिब में उपचुनाव होता है तो पार्टी उसमें भी हिस्सा लेगी। नेताओं ने माना कि तरनतारन की हार उम्मीदवार के ऐलान में देरी, सत्ताधारी पार्टी और दूसरी विरोधी पार्टियों द्वारा शराब और पैसे जैसे लालच का इस्तेमाल करने से हुई है।

    इस मौके पर कार्यकारिणी सदस्य पृथीपाल सिंह बटाला, प्रो. सतनाम कौर, गुरलाल सिंह सखीरा, जसविंदर सिंह बादल, अवतार सिंह, परगट सिंह संधू, राजीव कुमार लवली, हरपाल सिंह कोहली, ईमान सिंह खैहरा, चमकौर सिंह धुन, संदीप रूपालों, गुरविंदर सिंह, गुरमुख सिंह टिवाना, जैमल सिंह नागोके आदि मौजूद थे।