लुधियाना केंद्रीय जेल में रंगदारी का बड़ा खेल, अंदर 6 बंदियों ने दो को पीटा, डरा-धमका कर बाहर वसूले 2 लाख

संवाद सहयोगी, लुधियाना। लुधियाना की ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में बंदियों द्वारा अंदर से जबरन वसूली (रंगदारी) का रैकेट चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर, उनसे की-पैड वाला मोबाइल फोन भी जब्त किया है। आरोपियों ने दो बंदियों को जेल के अंदर पीटा और डरा धमका कर बाहर से तरीकन 2 लाख रुपए वसूल लिए।

आरोपियों ने यह रकम अपने किसी परिचित से वसूल करवाई। जिसे लेकर जेल में विवाद भी शुरू हुआ और पूरा खेल सामने आया। मारपीट की घटना 26 सितंबर की है। पुलिस ने जांच के बाद अब छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित के कब्जे से एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुआ। आरोपितों की पहचान हरसिमरन सिंह मंड, जगवीर सिंह, जतिंदर सिंह, अभय, गुरजीत सिंह उर्फ हरमन और सुखमन के रूप में हुई है।

शिकायत में बताया गया कि आरोपित बैरक नंबर चार में बंद हैं जबकि अन्य दो बंदी रुपेश पूरी और नीरज आदिया बैरक नंबर छह में थे। 26 सितंबर की रात आरोपितों ने दोनों बंदियों को अपने बैरक में बुलाया और उससे मारपीट की। यहीं उनसे पैंसो की मांग की गई।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपितों ने दोनों बंदियों को अपनी बैरक में बुलाकर मारपीट की और डराया धमकाया। उसी फोन से पीड़ित नीरज को बाहर संपर्क करने के लिए कहा। डरे सहमे नीरज ने अपने एक दोस्त से संपर्क किया और आरोपियों के कहने पर आलमगीर रोड मैकडॉनल्ड के पास दो लाख रूपए कैश भेजे।