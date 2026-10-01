पंजाब में नियमित DGP की नियुक्ति पर हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से किया जवाब तलब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में नियमित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति नहीं होने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को 10 दिन के भीतर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि राज्य में नियमित डीजीपी की नियुक्ति कब तक की जाएगी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से जुलाई में पंजाब के नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। इसमें एसएस चौहान, हरप्रीत सिद्धू और गौरव यादव के नाम शामिल बताए गए हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से अभी तक नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं की गई है।