अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का इस्तीफा मंजूर! इंटरनेट मीडिया पर खुद को लिखा पूर्व अध्यक्ष, सियासी हलचल तेज

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी अंदरूनी कलह और गुटबाजी के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का इस्तीफा पार्टी हाईकमान द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर मुहर तब लग गई जब खुद राजा वड़िंग ने अपने इंटरनेट मीडिया खातों के प्रोफाइल बायो में बदलाव करते हुए खुद को 'पूर्व अध्यक्ष, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी' लिख दिया है।

सूत्रों के अनुसार, यह पूरी कवायद पंजाब मामलों के प्रभारी सचिन पायलट की अंतरिम रिपोर्ट और पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत के बाद अंजाम में आई है। पिछले कई महीनों से राज्य इकाई में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजा वड़िंग के समर्थकों के बीच तीखी खींचतान चल रही थी। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए हाईकमान ने यह कड़ा कदम उठाया है।

राज्य में हिंदू और सिख समुदायों के बीच संतुलन साधने के लिए नए नाम पर मंथन जारी है। इस दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, जिन्हें एक तटस्थ और सर्वमान्य हिंदू चेहरे के रूप में देखा जा रहा है।

इसके अलावा पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान अगले 24 से 48 घंटों के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकता है।