फाजिल्का में हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर AAP सरपंच ने दिया इस्तीफा, खुद पर हुआ था जानलेवा हमला 

संवाद सहयोगी, अबोहर (फाजिल्का)। खुद पर जानलेवा हमले होने बाद पुलिस द्वारा आरोपितों की गिरफ्तारी न करने से रोष स्वरूप गांव भागसर के नौजवान सरपंच सुधीर कूकणा व उसकी माता ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

सुधीर कूकणा बल्लूआना के विधायक अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर के खास हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के जिला फाजिल्का के आब्जर्वर हैं, जबकि उनकी माता इंदिरा देवी जिला परिषद की उप चेयरमैन हैं। बता दें कि 21 सितंबर को सुधीर कूकणा पर उस समय नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चलाईं थीं, जब वह अपने साथियों के साथ घर के बाहर आंगन में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। पुलिस ने भागसर के ही एक व्यक्ति अरुण माकड़ के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है।

वीरवार को सरपंच सुधीर कूकणा ने अपने 11 साल के बच्चे और परिवार सहित थाना बहाववाला के बाहर धरना लगा दिया। इस धरने में उनके गांव की महिलाओं और पुरुषों ने भी समर्थन में साथ दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार में रहते हुए और पदाधिकारी होने के बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आम लोग क्या उम्मीद रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं होती।