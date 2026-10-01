'मैं अभी कुछ नहीं कह सकता!' वड़िंग के इस्तीफे पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, पंजाब कांग्रेस में सस्पेंस गहराया

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के इस्तीफे और नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को लेकर पिछले 24 घंटे से चल रहा सस्पेंस थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब तक न तो राजा वड़िंग के इस्तीफे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है और न ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कोई लिखित आदेश जारी किया गया है।

इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच राजा वड़िंग ने अपने इंटरनेट मीडिया (एक्स और फेसबुक) खातों पर खुद को 'पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष' (फॉर्मर प्रेसिडेंट) के रूप में अपडेट कर दिया है, जिससे असमंजस की स्थिति और गहरा गई है।

दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान जब पंजाब मामलों के प्रभारी सचिन पायलट से राजा वड़िंग के इस्तीफे और नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से साफ इंकार कर दिया। सचिन पायलट ने केवल इतना कहा कि वे फिलहाल इस मामले पर कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते। नए प्रभारी के इस रुख से पार्टी के भीतर और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है।