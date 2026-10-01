मल्लिकार्जुन खरगे से सुखजिंदर रंधावा की मुलाकात से पंजाब में हलचल तेज, बोले- 'प्रधान का चयन हाईकमान का फैसला'

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बदलाव के बाद पार्टी के भीतर अचानक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वड़िंग की जगह विजय इंदर सिंगला को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की चर्चा के बीच पिछले 24 घंटे में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता बढ़ी है। पार्टी के नेता अब हाईकमान के साथ लगातार संपर्क में हैं।

इसी बीच पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली पहुंचे। उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस में हुए बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई।

हालांकि, बैठक के बाद रंधावा ने संगठन में बदलाव को लेकर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का फैसला कांग्रेस हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।