मल्लिकार्जुन खरगे से सुखजिंदर रंधावा की मुलाकात से पंजाब में हलचल तेज, बोले- 'प्रधान का चयन हाईकमान का फैसला'
पंजाब में प्रधान पद के लिए चल रही खींचतान के बीच सुखजिंदर रंधावा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से दिल्ली ...और पढ़ें
HighLights
रंधावा ने खड़गे से पंजाब कांग्रेस नेतृत्व बदलाव पर चर्चा की।
बैठक में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात हुई।
ड्रोन से नशे की तस्करी और सीमा सुरक्षा पर भी विचार-विमर्श।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बदलाव के बाद पार्टी के भीतर अचानक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वड़िंग की जगह विजय इंदर सिंगला को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की चर्चा के बीच पिछले 24 घंटे में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता बढ़ी है। पार्टी के नेता अब हाईकमान के साथ लगातार संपर्क में हैं।
इसी बीच पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली पहुंचे। उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस में हुए बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई।
हालांकि, बैठक के बाद रंधावा ने संगठन में बदलाव को लेकर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का फैसला कांग्रेस हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
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बॉर्डर और ड्रोन से नशे की तस्करी का मुद्दा उठा
खड़गे के साथ बैठक के बाद रंधावा ने कहा कि बातचीत में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में नशे की सप्लाई और इससे पैदा हो रहे खतरे पर भी चर्चा हुई। रंधावा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और जनता का समर्थन हासिल करेगी।
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आप सरकार पर साधा निशाना
रंधावा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरवाद और फिरौती का बोलबाला है। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता चुनाव को लेकर सक्रिय है और आने वाले दिनों में पार्टी अपनी तैयारियां और तेज करेगी।
सिंगला की ताजपोशी का इंतजार वड़िंग के बदलाव के बाद अब कांग्रेस हाईकमान की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार है। विजय इंदर सिंगला का नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है। आधिकारिक घोषणा के साथ ही पंजाब कांग्रेस के नए संगठनात्मक चरण की शुरुआत होगी। इसी बीच रंधावा की खड़गे से मुलाकात को लेकर भी पंजाब कांग्रेस में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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