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Punjab Mandi Bhav Today: सराफा बाजार में सोना-चांदी सुस्त, दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 01 Oct 2026 06:05 PM (IST)

सराफा में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं दिसावरी मंडियों में गेहूं, चावल और दालों के भाव सामान्य ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सराफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।

  2. पंजाब की प्रमुख मंडियों में अनाज और दालों के भाव स्थिर।

  3. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर मंडियों के ताजा जिंस भाव जारी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सराफा बाजार और प्रमुख दिसावरी मंडियों में बीते कुछ समय से जारी हलचलत आज भी जारी रही। आज सोन-चांदी के भाव में काफी गिरावट देखने को मिली है। यहां एक ओर सोना 24 कैरेट 1,44,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, वहीं चांदी 2,45,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर दर्ज की गई

दूसरी ओर, पंजाब और आसपास की प्रमुख दिसावरी मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में अनाज, दालों व किराना जिंसों के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। खन्ना मंडी में गेहूं 2,930-2,940 रुपए और सरसों 29,000 रुपए प्रति टन के आसपास बोली गई

लुधियाना और जालंधर की दाल मंडियों में अरहर, उड़द और काबली चने के भाव स्थिर बने हुए हैं। वहीं चावल मंडियों में बासमती 1121 और 1509 किस्मों की आवक के साथ व्यापार सामान्य गति से चल रहा है। कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से कीमतों में फिर फेरबदल संभव है 

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सोने और चांदी के भाव (01-10-2026)

धातु / मद (Item) विवरण / किस्म (Details) भाव / दर (Rate in ₹) इकाई (Unit)
सोना सोना स्टैंडर्ड ₹ 1,44,850 प्रति 10 ग्राम
  सोना 24 कैरेट ₹ 1,44,650 प्रति 10 ग्राम
  सोना आभूषण ₹ 1,42,650 प्रति 10 ग्राम
  गिन्नी ₹ 1,15,800 प्रति नग
चाँदी चाँदी ₹ 2,45,000 प्रति किलो
  सिक्का ₹ 2,58,000 प्रति सैकड़ा (100 नग)
दिसावरी मंडी भाव (1-10-2026)

मंडी (Mandi) श्रेणी / जिंस (Category / Commodity) विवरण / किस्म (Details / Variety) भाव (दर / Rate) इकाई (Unit)
खन्ना
एग्रो / खल / अनाज
राइसब्रान (खाद्य)
220
प्रति पॉइंट
   
राइसब्रान (अखाद्य)
218
प्रति पॉइंट
   
खल सरसों
3,600
प्रति क्विं.
   
DOC राइसब्रान (सफेद बैच / कंटिन्यूअस)
1,950
प्रति क्विं.
   
सरसों
29,000
प्रति टन
   
सूरजमुखी
28,500
प्रति टन
   
गेहूं
2,930 - 2,940
प्रति क्विं.
   
आटा
1,615 - 1,625
50 किलो
   
मैदा
1,715 - 1,725
50 किलो
   
सूजी
1,735 - 1,750
50 किलो
   
चोकर
1,225
45 किग्रा
   
चोकर
750
30 किग्रा
   
मक्की बिहार
2,650 - 2,700
प्रति क्विं.
लुधियाना
दाल-दलहन / चावल
राजमां चित्रा
10,000 - 12,800
प्रति क्विं.
   
अरहर दाल
12,400 - 13,400
प्रति क्विं.
   
उड़द साबुत
11,200 - 13,000
प्रति क्विं.
   
उड़द धोया
11,700 - 13,200
प्रति क्विं.
   
उड़द छिलका
11,200 - 12,600
प्रति क्विं.
   
दाल मसूर
7,800 - 11,500
प्रति क्विं.
   
चना दाल
8,500 - 8,800
प्रति क्विं.
   
काबली चना
8,100 - 12,900
प्रति क्विं.
   
एग्रो प्योर बेसन
3,350
35 किग्रा
   
मूंग साबुत
9,000 - 10,500
प्रति क्विं.
   
मूंग धोया
9,500 - 12,000
प्रति क्विं.
   
चावल DB सेला
9,600 - 9,800
प्रति क्विं.
   
चावल शरबती स्टीम
7,500 - 7,700
प्रति क्विं.
   
चावल 1121 सेला
10,400 - 10,600
प्रति क्विं.
 
तेल / किराना
बिनौला तेल
15,500
प्रति क्विं.
   
चावल तेल
13,500
प्रति क्विं.
   
सरसों तेल
17,300 - 17,400
प्रति क्विं.
   
सरसों खल
3,600 - 3,650
प्रति क्विं.
   
बिनौला खल
4,200 - 4,300
प्रति क्विं.
   
DOC मूंगफली
36,500
प्रति क्विं.
   
जीरा
23,000 - 26,400
प्रति क्विं.
   
धनिया
16,600 - 19,300
प्रति क्विं.
   
हल्दी
19,100 - 23,000
प्रति क्विं.
   
केसर (कश्मीरी)
275 - 280
प्रति ग्राम
अमृतसर
चावल एवं धान
बासमती (1121) स्टीम
11,400 - 11,600
प्रति क्विं.
   
बासमती (1121) सेला
10,400 - 10,500
प्रति क्विं.
   
शरबती सेला
6,800 - 6,900
प्रति क्विं.
   
शरबती स्टीम
7,600 - 7,900
प्रति क्विं.
   
चावल (1509) नया सेला
8,300 - 8,500
प्रति क्विं.
   
धान शरबती
3,500 - 3,550
प्रति क्विं.
   
बासमती 1121 धान
5,600 - 5,700
प्रति क्विं.
   
धान (1509) नया
4,300 - 4,400
प्रति क्विं.
   
PR-11 चावल
5,800 - 5,900
प्रति क्विं.
 
अन्य
देशी चना
8,100 - 8,200
प्रति क्विं.
   
चना दाल
8,400 - 8,700
प्रति क्विं.
   
गुड़ देशी पंजाब
5,750 - 5,800
प्रति क्विं.
   
शक्कर देशी
5,700 - 5,750
प्रति क्विं.
   
बूरा खांड
5,650 - 5,700
प्रति क्विं.
जालंधर
अनाज व दालें
गेहूं दड़ा
2,885 - 2,895
प्रति क्विं.
   
चावल परमल कच्चा
4,100 - 4,200
प्रति क्विं.
   
चावल परमल सेला
3,900 - 4,000
प्रति क्विं.
   
मक्की (बिहार)
2,650 - 2,675
प्रति क्विं.
   
मक्की (यूपी)
2,540 - 2,550
प्रति क्विं.
   
दाल उड़द छिलका
11,600 - 13,000
प्रति क्विं.
   
चना देशी छना
8,300 - 8,500
प्रति क्विं.
   
दाल चना
8,500 - 8,800
प्रति क्विं.
   
काबली चना
8,700 - 12,700
प्रति क्विं.
   
राजमां चित्रा (पुणे)
10,300 - 12,300
प्रति क्विं.
   
राजमां चित्रा (चीन)
12,500 - 13,200
प्रति क्विं.
   
राजमां शर्मीली
8,500 - 8,600
प्रति क्विं.
 
किराना व मेवा
जीरा
24,600 - 27,600
प्रति क्विं.
   
धनिया
16,900 - 20,900
प्रति क्विं.
   
लालमिर्च गुंटूर (334 नं.)
17,500 - 18,500
प्रति क्विं.
   
लालमिर्च तेजा
26,000 - 29,800
प्रति क्विं.
   
हल्दी ईरोड गट्ठा
19,000 - 19,100
प्रति क्विं.
   
हल्दी निजामाबाद
21,800 - 24,300
प्रति क्विं.
   
काजू (320 नं.)
1,000 - 1,020
प्रति किलो
   
काजू (210 नं.)
1,060 - 1,090
प्रति किलो
   
काजू (240 नं.)
1,030 - 1,040
प्रति किलो
   
काजू (180 नं.)
1,150 - 1,160
प्रति किलो
   
मखाना
850 - 1,350
प्रति किलो
   
गोला
37,000 - 46,000
प्रति क्विं.
बठिंडा
रुई / बिनौला / खल
रुई J-34 (पंजाब)
6,400 - 6,450
प्रति मन
   
रुई J-34 (हरियाणा)
6,400 - 6,425
प्रति मन
   
रुई J-34 (राजस्थान)
6,400 - 6,450
प्रति मन
   
बिनौला
4,700 - 4,800
प्रति मन
   
नरमा कपास नई
8,200 - 8,500
प्रति मन
   
खल बिनौला
3,900 - 3,950
प्रति क्विं.
   
सरसों खल
3,400 - 3,450
प्रति क्विं.
   
गेहूं चोकर
650
29 किलो
   
गेहूं चोकर
1,200
50 किलो
 