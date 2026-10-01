Punjab Mandi Bhav Today: सराफा बाजार में सोना-चांदी सुस्त, दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी

खन्ना एग्रो / खल / अनाज राइसब्रान (खाद्य) 220 प्रति पॉइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 218 प्रति पॉइंट

खल सरसों 3,600 प्रति क्विं.

DOC राइसब्रान (सफेद बैच / कंटिन्यूअस) 1,950 प्रति क्विं.

सरसों 29,000 प्रति टन

सूरजमुखी 28,500 प्रति टन

गेहूं 2,930 - 2,940 प्रति क्विं.

आटा 1,615 - 1,625 50 किलो

मैदा 1,715 - 1,725 50 किलो

सूजी 1,735 - 1,750 50 किलो

चोकर 1,225 45 किग्रा

चोकर 750 30 किग्रा

मक्की बिहार 2,650 - 2,700 प्रति क्विं.

लुधियाना दाल-दलहन / चावल राजमां चित्रा 10,000 - 12,800 प्रति क्विं.

अरहर दाल 12,400 - 13,400 प्रति क्विं.

उड़द साबुत 11,200 - 13,000 प्रति क्विं.

उड़द धोया 11,700 - 13,200 प्रति क्विं.

उड़द छिलका 11,200 - 12,600 प्रति क्विं.

दाल मसूर 7,800 - 11,500 प्रति क्विं.

चना दाल 8,500 - 8,800 प्रति क्विं.

काबली चना 8,100 - 12,900 प्रति क्विं.

एग्रो प्योर बेसन 3,350 35 किग्रा

मूंग साबुत 9,000 - 10,500 प्रति क्विं.

मूंग धोया 9,500 - 12,000 प्रति क्विं.

चावल DB सेला 9,600 - 9,800 प्रति क्विं.

चावल शरबती स्टीम 7,500 - 7,700 प्रति क्विं.

चावल 1121 सेला 10,400 - 10,600 प्रति क्विं.

तेल / किराना बिनौला तेल 15,500 प्रति क्विं.

चावल तेल 13,500 प्रति क्विं.

सरसों तेल 17,300 - 17,400 प्रति क्विं.

सरसों खल 3,600 - 3,650 प्रति क्विं.

बिनौला खल 4,200 - 4,300 प्रति क्विं.

DOC मूंगफली 36,500 प्रति क्विं.

जीरा 23,000 - 26,400 प्रति क्विं.

धनिया 16,600 - 19,300 प्रति क्विं.

हल्दी 19,100 - 23,000 प्रति क्विं.

केसर (कश्मीरी) 275 - 280 प्रति ग्राम

अमृतसर चावल एवं धान बासमती (1121) स्टीम 11,400 - 11,600 प्रति क्विं.

बासमती (1121) सेला 10,400 - 10,500 प्रति क्विं.

शरबती सेला 6,800 - 6,900 प्रति क्विं.

शरबती स्टीम 7,600 - 7,900 प्रति क्विं.

चावल (1509) नया सेला 8,300 - 8,500 प्रति क्विं.

धान शरबती 3,500 - 3,550 प्रति क्विं.

बासमती 1121 धान 5,600 - 5,700 प्रति क्विं.

धान (1509) नया 4,300 - 4,400 प्रति क्विं.

PR-11 चावल 5,800 - 5,900 प्रति क्विं.

अन्य देशी चना 8,100 - 8,200 प्रति क्विं.

चना दाल 8,400 - 8,700 प्रति क्विं.

गुड़ देशी पंजाब 5,750 - 5,800 प्रति क्विं.

शक्कर देशी 5,700 - 5,750 प्रति क्विं.

बूरा खांड 5,650 - 5,700 प्रति क्विं.

जालंधर अनाज व दालें गेहूं दड़ा 2,885 - 2,895 प्रति क्विं.

चावल परमल कच्चा 4,100 - 4,200 प्रति क्विं.

चावल परमल सेला 3,900 - 4,000 प्रति क्विं.

मक्की (बिहार) 2,650 - 2,675 प्रति क्विं.

मक्की (यूपी) 2,540 - 2,550 प्रति क्विं.

दाल उड़द छिलका 11,600 - 13,000 प्रति क्विं.

चना देशी छना 8,300 - 8,500 प्रति क्विं.

दाल चना 8,500 - 8,800 प्रति क्विं.

काबली चना 8,700 - 12,700 प्रति क्विं.

राजमां चित्रा (पुणे) 10,300 - 12,300 प्रति क्विं.

राजमां चित्रा (चीन) 12,500 - 13,200 प्रति क्विं.

राजमां शर्मीली 8,500 - 8,600 प्रति क्विं.

किराना व मेवा जीरा 24,600 - 27,600 प्रति क्विं.

धनिया 16,900 - 20,900 प्रति क्विं.

लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) 17,500 - 18,500 प्रति क्विं.

लालमिर्च तेजा 26,000 - 29,800 प्रति क्विं.

हल्दी ईरोड गट्ठा 19,000 - 19,100 प्रति क्विं.

हल्दी निजामाबाद 21,800 - 24,300 प्रति क्विं.

काजू (320 नं.) 1,000 - 1,020 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1,060 - 1,090 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1,030 - 1,040 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1,150 - 1,160 प्रति किलो

मखाना 850 - 1,350 प्रति किलो

गोला 37,000 - 46,000 प्रति क्विं.

बठिंडा रुई / बिनौला / खल रुई J-34 (पंजाब) 6,400 - 6,450 प्रति मन

रुई J-34 (हरियाणा) 6,400 - 6,425 प्रति मन

रुई J-34 (राजस्थान) 6,400 - 6,450 प्रति मन

बिनौला 4,700 - 4,800 प्रति मन

नरमा कपास नई 8,200 - 8,500 प्रति मन

खल बिनौला 3,900 - 3,950 प्रति क्विं.

सरसों खल 3,400 - 3,450 प्रति क्विं.

गेहूं चोकर 650 29 किलो