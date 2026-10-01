अमृतसर में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो और टिप्पर की टक्कर से लगी आग; जिंदा जलकर युवक की मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर-तरनतारन बाईपास पर मानांवाला के पास स्कॉर्पियो और लुक से भरे टिप्पर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। स्कॉर्पियो में फंसे 25 वर्षीय युवक की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरिंदर सिंह निवासी गोइंदवाल साहिब, तरनतारन के रूप में हुई है। वह घरों में पीवीसी फिटिंग का काम करता था और सामान लेने के लिए अमृतसर जा रहा था।

स्कॉर्पियो तरनतारन से अमृतसर की तरफ जा रही थी। मानांवाला के पास स्कॉर्पियो आगे जा रहे लुक से भरे टिप्पर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में देखते ही देखते आग फैल गई। स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण गुरिंदर सिंह उसके अंदर फंस गया। आग की लपटें तेज होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।