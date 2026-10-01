LPU हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार और 5 हिरासत में; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

सुक्रांत, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान गगन निवासी टिब्बी मोहल्ला, फगवाड़ा, जेम्स वह अन्य एक के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीनों युवक यूनिवर्सिटी परिसर में हुई तोड़फोड़ में शामिल थे।

पुलिस अब उनसे पूछताछ कर हिंसा के दौरान उनकी भूमिका और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने कुल दो एसआईटी गठित की हैं। एक SIT एफआईआर नंबर 163, 105 और 106 से जुड़े मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है। वहीं, दूसरी टीम यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ डिजिटल साक्ष्य जुटा रही है।