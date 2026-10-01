LPU हिंसा मामले में तीन FIR और दर्ज, पुलिस ने हॉस्टल जाकर फिर की पड़ताल; जांच के लिए 7 सदस्यों की बनी टीम

जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में शनिवार व रविवार रात को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अब तीन और केस दर्ज किए हैं। अब कुल चार केस दर्ज हो चुके हैं।

इनमें से दो केस थाना सतनामपुरा में और दो थाना सदर फगवाड़ा में दर्ज हैं। सभी मामले अलग-अलग घटनाओं को लेकर दर्ज किए गए हैं। एक केस हाईवे पर यातायात बाधित करने और प्रदर्शन के दौरान पैदा हुई स्थिति को लेकर कार्रवाई की गई है।

एक यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़, आगजनी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज तीसरा मामला पुलिस की संपत्ति, वाहन जलाने की घटना को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसमें सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस के साथ हुई घटना से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।