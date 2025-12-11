Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ludhiana News: विदेश जाना चाहता था पति, पत्नी की दूसरी शादी करवा भेजा इंग्लैड, फिर हुआ कुछ ऐसा कि कर लिया सुसाइड

    By Vinod Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    लुधियाना में एक युवक ने पत्नी को इंग्लैंड भेजने के लिए दूसरी शादी करवा दी, ताकि वह उसे बुला सके। महिला ने विदेश जाकर युवक का नंबर ब्लॉक कर दिया। बातची ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    महिला ने पति को किया नंबर ब्लॉक (फाइल फोट)

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। एक युवक ने अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवाकर उसे इंग्लैंड भेज दिया, ताकि वह वहां जाकर उसे भी बुला सके। लेकिन महिला ने विदेश जाकर युवक को बुलाना तो दूर उसका मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया। जब महिला ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया तो मानसिक तनाव में आकर युवक ने सतलुज दरिया में कूदकर आत्महत्या कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान गांव रतनगढ़ निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। थाना मेहरबान की पुलिस ने मृतक युवक की माता के बयानों पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की पहचान बहादुरपुर निवासी किरनदीप कौर, शिव चंद, सरबजीत कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।

    टेलर का काम करता था युवक

    जानकारी के अनुसार सुनील कुमार टेलर का काम करता था। वह और उसकी पत्नी किरनदीप कौर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन पैसे की समस्या के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि किरनदीप कौर के परिवार के लोग आरोपित गुरप्रीत सिंह को उसके पास लेकर आए।

    उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी को विदेश भेजने के लिए सभी पैसे गुरप्रीत ही लगाएगा। इस पर समझौता हुआ कि गुरप्रीत सिंह उसकी पत्नी किरनदीप कौर से शादी करके उसे स्टडी वीजा पर इंग्लैंड ले जाएगा।

    वहां जाने के कुछ समय बाद किरनदीप उसे तलाक देकर सुनील कुमार से दोबारा शादी करके उसे भी इंग्लैंड बुला लेगी। सुनील इस झांसे में आ गया और उसने किरनदीप कौर को तलाक देकर गुरप्रीत सिंह से कोर्ट मैरिज करवा दी।

    15 अगस्त को वे इंग्लैंड चले गए। लेकिन जब किरनदीप ने गुरप्रीत को तलाक देकर उसे बुलाने का समय आया तो उसने सुनील का नंबर ब्लाक कर दिया। इससे सुनील काफी उदास हो गया और आठ दिसंबर को उसने गांव गढ़ी तोगड़ के पास सतलुज दरिया में कूदकर आत्महत्या कर ली।