Ludhiana News: विदेश जाना चाहता था पति, पत्नी की दूसरी शादी करवा भेजा इंग्लैड, फिर हुआ कुछ ऐसा कि कर लिया सुसाइड

संवाद सहयोगी, लुधियाना। एक युवक ने अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवाकर उसे इंग्लैंड भेज दिया, ताकि वह वहां जाकर उसे भी बुला सके। लेकिन महिला ने विदेश जाकर युवक को बुलाना तो दूर उसका मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया। जब महिला ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया तो मानसिक तनाव में आकर युवक ने सतलुज दरिया में कूदकर आत्महत्या कर ली।

मृतक की पहचान गांव रतनगढ़ निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। थाना मेहरबान की पुलिस ने मृतक युवक की माता के बयानों पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की पहचान बहादुरपुर निवासी किरनदीप कौर, शिव चंद, सरबजीत कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।

टेलर का काम करता था युवक जानकारी के अनुसार सुनील कुमार टेलर का काम करता था। वह और उसकी पत्नी किरनदीप कौर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन पैसे की समस्या के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि किरनदीप कौर के परिवार के लोग आरोपित गुरप्रीत सिंह को उसके पास लेकर आए।

उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी को विदेश भेजने के लिए सभी पैसे गुरप्रीत ही लगाएगा। इस पर समझौता हुआ कि गुरप्रीत सिंह उसकी पत्नी किरनदीप कौर से शादी करके उसे स्टडी वीजा पर इंग्लैंड ले जाएगा। वहां जाने के कुछ समय बाद किरनदीप उसे तलाक देकर सुनील कुमार से दोबारा शादी करके उसे भी इंग्लैंड बुला लेगी। सुनील इस झांसे में आ गया और उसने किरनदीप कौर को तलाक देकर गुरप्रीत सिंह से कोर्ट मैरिज करवा दी।