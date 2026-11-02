लुधियाना में 15 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, इंस्टाग्राम फ्रेंड समलैंगिक विवाह के लिए बना रही थी दबाव

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के जोधेवाल थाना क्षेत्र के विष्णु नगर (राहों रोड) में 15 वर्षीय दसवीं कक्षा की छात्रा ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे में लटकता मिला। परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने युवती के आत्महत्या करने के पीछे समलैंगिक रिश्ते बनाने का आरोप लगाया है।

पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी कि गोपाल नगर की रहने वाली 25 वर्षीय युवती पर छात्रा को समलैंगिक विवाह करने के लिए दबाव बना रही थी। इतना ही नहीं वे उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रही थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।