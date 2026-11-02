मोगा में पड़ोसियों के घर मिला कनाडा रिटर्न युवक का शव, मां ने लगाया गुमराह कर लाखों रुपये ऐंठने का आरोप

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के कस्बा अजीतवाल में 19 वर्षीय युवक की पड़ोसियों के घर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और करीब तीन महीने पहले ही अपनी मां के साथ कनाडा से वापस लौटा था। वह अपने घर में रहने के बजाय पड़ोस में रहने वाले एक दंपति के घर रह रहा था और उन्हें ही अपने माता-पिता की तरह मानता था।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोगा के सिविल अस्पताल पहुंचाया है। मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने दंपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अजीतवाल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर भलविंदर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 19 वर्षीय गुरदीप सिंह गेरी पुत्र कर्मजीत सिंह निवासी अजीतवाल के रूप में हुई है।

गुरदीप अपनी मां के साथ कनाडा गया हुआ था। करीब ढाई से तीन महीने पहले वह कनाडा से वापस लौटा था। इसके बाद वह अपने घर की बजाय पड़ोस में रहने वाले मनदीप कौर और उसके पति मनप्रीत सिंह के घर रहने लगा था। वह दोनों को अपने माता-पिता की तरह मानता था।

थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसका वास्तविक कारण क्या है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। इसके लिए डाक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल मृतक के परिवार के बयानों के आधार पर मनदीप कौर और उसके पति मनप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

बेटे को किया गया था गुमराह कुलदीप कौर के अनुसार, उनका बेटा करीब दो साल पहले कनाडा गया था। लगभग दो महीने पहले वह भारत लौटा, लेकिन एयरपोर्ट से सीधे घर आने के बजाय पड़ोस में रहने वाली महिला के घर पहुंच गया। मां का आरोप है कि महिला ने उसे अपने प्रभाव में लेकर घर आने से रोक दिया। इसके बाद युवक लगातार दो महीने तक उसी घर में रहा। इस दौरान परिवार को उससे ठीक ढंग से बातचीत करने का मौका भी नहीं मिला।

मां ने आरोप लगाया कि महिला ने बेटे से करीब 9 लाख रुपये अपने कब्जे में ले लिए। इसके अलावा उन्हीं पैसों से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और लैपटॉप भी खरीदे गए। युवक के वीजा से संबंधित एक अन्य व्यक्ति के भी महिला के घर आने की बात सामने आई है।