मालेरकोटला: अहमदगढ़ में मासूम बच्चों पर हमला कर रहे आवारा कुत्ते, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं

संवाद सहयोगी, अहमदगढ़। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन शहर के विभिन्न इलाकों से लोगों के कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

इसके बावजूद जिला प्रशासन और स्थानीय नगर परिषद की ओर से इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

पिछले दिवस एक दर्दनाक घटना शहर की मस्जिद के नजदीक हुई, जहां प्रसिद्ध डॉ. प्रदीप के पुत्र डा अशीष गौतम के छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। अचानक आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया।

बच्चों की चीखें सुनकर घरवालों ने किसी तरह उन्हें बचाया, लेकिन तब तक कुत्तों ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था। फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है। डॉ. परिवार ने इस संबंध में नगर परिषद के कार्यसाधक अधिकारी विकास उप्पल को शिकायत दी, परंतु उन्होंने असहायता जताते हुए कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते।